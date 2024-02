Ağlamışsın gözyaşın sileyim Söyle derdin nedir ben bileyim Eğer yalnızsan sırdaşın olayım A yarim can yarim cananım ol Eğer yalnızsan sırdaşın olayım A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Ellerim ellerini arıyor Gözlerim gözlerini soruyor Yar sensiz günler geçmek bilmiyor A yarim can yarim cananım ol Yar sensiz günler geçmek bilmiyor A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol