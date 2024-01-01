Yollar giderim sevdaya Bilmem birgün varılır mı? Şu koca yalan dünyaya Sitem etsem darılırmı? *** Dur durak bilmez aklım hep sende Gözlerim görmez çekmişim perde Bir haber gelmez nerdesin nerde Yine sensizim bu baharda *** Vurgun yemişim gönlüme Aldım sevdamı önüme Bekle gelirim yanına Yar usanıp yorulur mu?

Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin

Ben Sana Kanar Mıyım Bir Daha Kanar Mıyım Kan Gölüne Döndü Kestiğin Söz Bir Daha Duyar Mıyım Ben Sana Yanar Mıyım Bir Daha Yanar Mıyım Bir Tarafım Öldü Gittiğin Gün Bir Daha Uyar Mıyım Dağbaşı Duman Mıyım * Dere Tepe Aşan Mıyım Sön Sözünü Söyle Taş Mıyım Duvar Mıyım * Sen Sana Yazıldın Yollar Senin Ben Bulunamayan Bir Adresim Uçurum Ektim Dönüş Yollarıma Düşmeden Dönemezsin