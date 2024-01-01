Erkan Mutlu

-
Ya Resul, selam aleyke
Ya Habip, selam aleyke
Ya Nebi, selam aleyke
Salavatullah aleyke
***
Âlemler nura gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Mümin, münafık fark oldu
Muhammed doğduğu gece
***
Ya Resul, selam aleyke
Ya Habip, selam aleyke
Ya Nebi, selam aleyke
Salavatullah aleyke
***
Arşın nuru yere indi
Suyun rengi nura döndü
Hep susuzlar suya kandı
Muhammed doğduğu gece
***
Ya Resul, selam aleyke
Ya Habip, selam aleyke
Ya Nebi, selam aleyke
Salavatullah aleyke
***
Ya Resul, selam aleyke
Ya Habip, selam aleyke
Ya Nebi, selam aleyke
Salavatullah aleyke
***
Yunusi der, "Ey kardaşlar
Akar gözden kanlı yaşlar
Secde kıldı dağlar taşlar
Muhammed doğduğu gece"
***
Ya Resul, selam aleyke
Ya Habip, selam aleyke
Ya Nebi, selam aleyke
Salavatullah aleyke
-
Yalan, yalan, yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
ah yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim, yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
***
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Ah yalan, yalan, yalan
Seni sevmediğim yalan
Ah kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Yalan, yalan, yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
ah yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
***
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan
Yalnız seni paylaşamam
***
ah yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Yalan
-
Deli, deli aşk
(İşte aşk)
Böyle aşk
***
Canım desem, gülüm desem
Senin için ölim desem
Hiç anlamaz, vurdumduymaz
Bildiğinden geri caymaz
***
Mega aşk
Deli aşk
***
Yok ona baktın, yok buna baktın
Bir pireyi sen deve yaptın
Benimle bozdun aklını belli
Sonunda kafamın tasını da kırdın
***
Mega aşk
***
Deli, deli aşk
(İşte aşk)
Ah, böyle aşk
***
Kıskanırsın ondan, bundan
Vazgeç artık bu huyundan
Çıldırmaya çeyrek kaldı
Bıktım senin dırdırından
***
Mega aşk
Deli aşk
***
Yok ona baktın, yok buna baktın
Bir pireyi sen deve yaptın
Benimle bozdun aklını belli
Sonunda kafamın tasını attırdın
***
Mega aşk
-
Hatıralar bir çığ gibi
Çöker akşamdan akşama
Hatıralar bir çığ gibi
Çöker akşamdan akşama
***
Umutlar ters yöne kürek
Çeker akşamdan akşama
Umutlar ters yöne kürek
Çeker akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Kapanır bir bir kapılar
Gözlerim hayale dalar
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
***
Kapımda gururun devi
Talan oldu gönül evi
Kapımda gururun devi
Talan oldu gönül evi
***
Yokluğun kalbime çivi
Çakar akşamdan akşama
Hasretin kalbime çivi
Çakar akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Ufukta kayboldu güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Kapanır bir bir kapılar
Gözlerim hayale dalar
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
-
Nazlanırsın nazlar gibi
Çalınırsın sazlar gibi
Isıtırsın yazlar gibi
Bedenimi sen
***
Nazlanırsın nazlar gibi
Çalınırsın sazlar gibi
Isıtırsın yazlar gibi
Bedenimi sen
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Nazlı nazlı bakıp durdun
Beni yüz yerimden vurdun
Ne aradın, ne de sordun
Ölüyorum ben
***
Nazlı nazlı bakıp durdun
Beni yüz yerimden vurdun
Ne aradın, ne de sordun
Ölüyorum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
-
Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm
Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
***
Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde
İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
-
Dünya dünya, yalan dünya
Bir kız sevdim adı Derya
Dünya dünya, yalan dünya
Bir kız sevdim adı Derya
Geçen günler oldu rüya
Birgün bitecek bu dünya
Geçen günler oldu rüya
Birgün bitecek bu dünya
Gel buradan gidelim biz başka ellere
Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere
(Gel buradan gidelim biz başka ellere)
(Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere)
Dünyada kalmadı sefa
Acı Deryam gel insafa
Dünyada kalmadı sefa
Acı Deryam gel insafa
Seni böyle sevmeseydim
Çeker miydim böyle cefa
Seni böyle sevmeseydim
Çekermiydim böyle cefa
Gel buradan gidelim biz başka ellere
Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere
(Gel buradan gidelim biz başka ellere)
(Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere)
-
Görür görmez aklım durdu
Kalbime bir sancı vurdu
Her yanıma sevgi doldu
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Görür görmez aklım durdu
Kalbime bir sancı vurdu
Her yanıma sevgi doldu
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Evli desem, evde değil
Köylü desem, köyde değil
Ne olduğu belli değil
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Evli desem, evli değil
Köylü desem, köyde değil
Ne olduğu belli değil
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
-
Feleğimin sillesi beni
Yine vurdu yerden yere
Minnet etmem ben feleğe
Kaderim kötüymüş benim
***
Bu ne kader kötü kader
Bu ne kader kötü kader
***
Ağlıyorum, gözyaşım yok
Yola gitsem yoldaşım yok
Dert dökecek sırdaşım yok, sırdaşım yok
***
Bu ne kader kötü kader
Görülmemiş böyle kader
Yaşamayı unutturdu yüreğime koydun keder
***
Bir gün yüzüm gülmeyecek
Gözyaşlarım dinmeyecek
Hasta etti o yar beni, ölsem bile gelmeyecek
***
Bu ne kader kötü kader
Bu ne kader kötü kader
***
Ağlıyorum gözyaşım yok
Yola gitsem yoldaşım yok
Dert dökecek sırdaşım yok, sırdaşım yok
***
Ah bu ne kader kötü kader
Görülmemiş böyle kader
Yaşamayı unutturdu, içerime koydu keder
-
Dersini almışta ediyor ezber
Ah dersini almışta ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman
(Aman aman ben yarelendim aman)
***
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
Aman aman ben yarelendim aman
***
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
(Aman aman ben yaryarelendim alandım aman)
***
Kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne
Ah kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne
Havada bulutun yağdığı gibi aman
(Aman aman ben yarelendim aman)
***
Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış
Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış
Yagmurun güllere yağdığı gibi aman
Aman aman ben yarelendim aman
***
Yagmurun güllere yağdığı gibi aman
Aman aman ben yarelendim aman
-
Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yavaş, yavaş ilerlerken kaplani
Benim ile yola çıkanlar hani
Ah geri dönsem taşa tutarlar beni
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
-
Leblebi koyduk tasa
El vurduk basa basa
Her yerini beğendik
Azıcık boydan kısa
Hala hala hey
Leblebi koydum tasa
El vurdum basa basa
Her yerini beğendim
Birazcık boydan kısa
Leblebi koydum tasa
El vurdum basa basa
Her yerini beğendim
Birazcık boydan kısa
Çakmak çakmağa geldim
Kına yakmağa geldim
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldim
Çakmak çakmağa geldim
Kına yakmağa geldim
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldim
Bahçanızda gül var mı
Gül dibinde yol var mı
Bu gece buralıyam
Yatağında yer var mı
Bahçanızda gül var mı
Gül dibinde yer var mı
Bu gece buralıyam
Yatağında yer var mı
Çakmak çakmağa geldik
Kına yakmağa geldik
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldik
Çakmak çakmağa geldik
Kına yakmağa geldik
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldik
Evlerinde var kilim
Lal olsun benim dilim
Büyüğünü everdik
Küçüğe Allah kerim
Evlerinde var kilim
Lal olsun benim dilim
Büyüğünü everdik
Küçüğe Allah kerim
Çakmak çakmağa geldik
Kına yakmağa geldik
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldik
Çakmak çakmağa geldik
Kına yakmağa geldik
Ayşe Teyze ağlama
Kızın almağa geldik