Erkan Mutlu

Alemler Nura Gark Oldu Ya Resul, selam aleyke Ya Habip, selam aleyke Ya Nebi, selam aleyke Salavatullah aleyke *** Âlemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece Mümin, münafık fark oldu Muhammed doğduğu gece *** Ya Resul, selam aleyke Ya Habip, selam aleyke Ya Nebi, selam aleyke Salavatullah aleyke *** Arşın nuru yere indi Suyun rengi nura döndü Hep susuzlar suya kandı Muhammed doğduğu gece *** Ya Resul, selam aleyke Ya Habip, selam aleyke Ya Nebi, selam aleyke Salavatullah aleyke *** Ya Resul, selam aleyke Ya Habip, selam aleyke Ya Nebi, selam aleyke Salavatullah aleyke *** Yunusi der, "Ey kardaşlar Akar gözden kanlı yaşlar Secde kıldı dağlar taşlar Muhammed doğduğu gece" *** Ya Resul, selam aleyke Ya Habip, selam aleyke Ya Nebi, selam aleyke Salavatullah aleyke

Seni Sevmediğim Yalan Yalan, yalan, yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** ah yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim, yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam *** Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan Yalnız seni paylaşamam *** Ah yalan, yalan, yalan Seni sevmediğim yalan Ah kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan, yalan, yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** ah yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam *** Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan Yalnız seni paylaşamam *** ah yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Yalan

Mega Aşk Deli, deli aşk (İşte aşk) Böyle aşk *** Canım desem, gülüm desem Senin için ölim desem Hiç anlamaz, vurdumduymaz Bildiğinden geri caymaz *** Mega aşk Deli aşk *** Yok ona baktın, yok buna baktın Bir pireyi sen deve yaptın Benimle bozdun aklını belli Sonunda kafamın tasını da kırdın *** Mega aşk *** Deli, deli aşk (İşte aşk) Ah, böyle aşk *** Kıskanırsın ondan, bundan Vazgeç artık bu huyundan Çıldırmaya çeyrek kaldı Bıktım senin dırdırından *** Mega aşk Deli aşk *** Yok ona baktın, yok buna baktın Bir pireyi sen deve yaptın Benimle bozdun aklını belli Sonunda kafamın tasını attırdın *** Mega aşk

Akşamdan Akşama Hatıralar bir çığ gibi Çöker akşamdan akşama Hatıralar bir çığ gibi Çöker akşamdan akşama *** Umutlar ters yöne kürek Çeker akşamdan akşama Umutlar ters yöne kürek Çeker akşamdan akşama *** Ufukta kaybolur güneş Yalnızlığım dağlara eş Hasretin içimde ateş Yakar akşamdan akşama *** Ufukta kaybolur güneş Yalnızlığım dağlara eş Hasretin içimde ateş Yakar akşamdan akşama *** Kapanır bir bir kapılar Gözlerim hayale dalar İsmin dilimi parçalar Diker akşamdan akşama İsmin dilimi parçalar Diker akşamdan akşama *** Kapımda gururun devi Talan oldu gönül evi Kapımda gururun devi Talan oldu gönül evi *** Yokluğun kalbime çivi Çakar akşamdan akşama Hasretin kalbime çivi Çakar akşamdan akşama *** Ufukta kaybolur güneş Yalnızlığım dağlara eş Hasretin içimde ateş Yakar akşamdan akşama *** Ufukta kayboldu güneş Yalnızlığım dağlara eş Hasretin içimde ateş Yakar akşamdan akşama *** Kapanır bir bir kapılar Gözlerim hayale dalar İsmin dilimi parçalar Diker akşamdan akşama İsmin dilimi parçalar Diker akşamdan akşama

Sen Sen Nazlanırsın nazlar gibi Çalınırsın sazlar gibi Isıtırsın yazlar gibi Bedenimi sen *** Nazlanırsın nazlar gibi Çalınırsın sazlar gibi Isıtırsın yazlar gibi Bedenimi sen *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Nazlı nazlı bakıp durdun Beni yüz yerimden vurdun Ne aradın, ne de sordun Ölüyorum ben *** Nazlı nazlı bakıp durdun Beni yüz yerimden vurdun Ne aradın, ne de sordun Ölüyorum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben

Ben Ne İnsanlar Gördüm Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm *** Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm

Derya Dünya dünya, yalan dünya Bir kız sevdim adı Derya Dünya dünya, yalan dünya Bir kız sevdim adı Derya Geçen günler oldu rüya Birgün bitecek bu dünya Geçen günler oldu rüya Birgün bitecek bu dünya Gel buradan gidelim biz başka ellere Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere (Gel buradan gidelim biz başka ellere) (Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere) Dünyada kalmadı sefa Acı Deryam gel insafa Dünyada kalmadı sefa Acı Deryam gel insafa Seni böyle sevmeseydim Çeker miydim böyle cefa Seni böyle sevmeseydim Çekermiydim böyle cefa Gel buradan gidelim biz başka ellere Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere (Gel buradan gidelim biz başka ellere) (Zalimler yüzünden düşmüyelim dillere)

Bu Nasıl Güzel Görür görmez aklım durdu Kalbime bir sancı vurdu Her yanıma sevgi doldu Allah'ım bu nasıl güzel *** Görür görmez aklım durdu Kalbime bir sancı vurdu Her yanıma sevgi doldu Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Evli desem, evde değil Köylü desem, köyde değil Ne olduğu belli değil Allah'ım bu nasıl güzel *** Evli desem, evli değil Köylü desem, köyde değil Ne olduğu belli değil Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel

Kötü Kader Feleğimin sillesi beni Yine vurdu yerden yere Minnet etmem ben feleğe Kaderim kötüymüş benim *** Bu ne kader kötü kader Bu ne kader kötü kader *** Ağlıyorum, gözyaşım yok Yola gitsem yoldaşım yok Dert dökecek sırdaşım yok, sırdaşım yok *** Bu ne kader kötü kader Görülmemiş böyle kader Yaşamayı unutturdu yüreğime koydun keder *** Bir gün yüzüm gülmeyecek Gözyaşlarım dinmeyecek Hasta etti o yar beni, ölsem bile gelmeyecek *** Bu ne kader kötü kader Bu ne kader kötü kader *** Ağlıyorum gözyaşım yok Yola gitsem yoldaşım yok Dert dökecek sırdaşım yok, sırdaşım yok *** Ah bu ne kader kötü kader Görülmemiş böyle kader Yaşamayı unutturdu, içerime koydu keder

Dersini Almışta Ediyor Dersini almışta ediyor ezber Ah dersini almışta ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman (Aman aman ben yarelendim aman) *** Bu dert beni iflah etmez del eyler Bu dert beni iflah etmez del eyler Benim dert çekmeye dermanım mı var aman Aman aman ben yarelendim aman *** Benim dert çekmeye dermanım mı var aman (Aman aman ben yaryarelendim alandım aman) *** Kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne Ah kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne Havada bulutun yağdığı gibi aman (Aman aman ben yarelendim aman) *** Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış Yagmurun güllere yağdığı gibi aman Aman aman ben yarelendim aman *** Yagmurun güllere yağdığı gibi aman Aman aman ben yarelendim aman

Yürüyorum Dikenlerin Üstünde Karanlık bir gece yol görünmüyor Yürüyorum dikenlerin üstünde Kara çalı bana aman vermiyor *** Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam Üstünde *** Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam Üstünde *** Yavaş, yavaş ilerlerken kaplani Benim ile yola çıkanlar hani Ah geri dönsem taşa tutarlar beni *** Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam Üstünde *** Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam Üstünde