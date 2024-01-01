Erkan Mutlu

Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu *** Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu *** Ah, esirge, sultanım Harap oldu vatanım Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Ah, esirge, sultanım Harap oldu vatanım Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Hırsutama'a mağlup Oldu sevvadül gulup Hırsutama'a mağlup Oldu sevvadül gulup *** İns inse olup esir Ana, baba, evlat hasir Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** İns inse olup esir Ana, baba, evlat hasir Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu *** Ah, esirge, sultanım Harap oldu vatanım Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Ah, esirge, sultanım Harap oldu vatanım Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Hırsutama'a mağlup Oldu sevvadül gulup Hırsutama'a mağlup Oldu sevvadül gulup *** İns inse olup esir Ana, baba, evlat hasir Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** İns inse olup esir Ana, baba, evlat hasir Gel kaldır adaveti Artır gıl muhabbeti *** Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu *** Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu Allah, Allah, Allah, hu İleyke ne tubu, hu