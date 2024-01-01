Erkan Mutlu

Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
***
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
***
Ah, esirge, sultanım
Harap oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Ah, esirge, sultanım
Harap oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Hırsutama'a mağlup
Oldu sevvadül gulup
Hırsutama'a mağlup
Oldu sevvadül gulup
***
İns inse olup esir
Ana, baba, evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
İns inse olup esir
Ana, baba, evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
***
Ah, esirge, sultanım
Harap oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Ah, esirge, sultanım
Harap oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Hırsutama'a mağlup
Oldu sevvadül gulup
Hırsutama'a mağlup
Oldu sevvadül gulup
***
İns inse olup esir
Ana, baba, evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
İns inse olup esir
Ana, baba, evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti
***
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
***
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu
Allah, Allah, Allah, hu
İleyke ne tubu, hu