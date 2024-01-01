Aşık Oldum Muhammed'e Şarkı Sözleri
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Erkan Mutlu
Aşık Oldum Muhammed'e
Tüm Şarkıları
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Canı dilden aşık oldum
Muhammed'e, Muhammed'e
Can-ı dilden aşık oldum
Muhammed'e, Muhammed'e
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Mevlam layık eyle bizi
Muhammed'e, Muhammed'e
(Mevlam layık eyle bizi)
(Muhammed'e, Muhammed'e)
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Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed
Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed
***
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın, püryan olsun
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın, püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammed'e, Muhammed'e
(Bir canım var kurban olsun)
(Muhammed'e, Muhammed'e)
***
(Sallallahu aleyke Ahmed)
***
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
***
Mevlam Sen kavuştur bizi
Muhammed'e, Muhammed'e
(Mevlam Sen kavuştur bizi)
(Muhammed'e, Muhammed'e)
***
Mevlam layık eyle bizi
Muhammed'e, Muhammed'e
Bir canım var kurban olsun
Muhammed'e, Muhammed'e
***
Bu cismim ateşi aşkınla yansın ya Resulallah
Dü çeşmim habı gafletten uyansın ya Resulallah
Varayım boynumda zincirimle ol ravza-i pakine
Görenler beni divane sansın ya Resulallah
***
Mevlam layık eyle bizi
Muhammed'e, Muhammed'e
Bir canım var kurban olsun
Muhammed'e, Muhammed'e
***
Mevlam Sen kavuştur bizi
Muhammed'e, Muhammed'e
Bir canım var kurban olsun
Muhammed'e, Muhammed'e