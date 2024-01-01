Erkan Mutlu

Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Can-ı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e *** Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e (Mevlam layık eyle bizi) (Muhammed'e, Muhammed'e) *** Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed *** Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e (Bir canım var kurban olsun) (Muhammed'e, Muhammed'e) *** (Sallallahu aleyke Ahmed) *** Rüyada görüştür bizi Murada eriştir bizi Rüyada görüştür bizi Murada eriştir bizi *** Mevlam Sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e (Mevlam Sen kavuştur bizi) (Muhammed'e, Muhammed'e) *** Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e *** Bu cismim ateşi aşkınla yansın ya Resulallah Dü çeşmim habı gafletten uyansın ya Resulallah Varayım boynumda zincirimle ol ravza-i pakine Görenler beni divane sansın ya Resulallah *** Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e *** Mevlam Sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e