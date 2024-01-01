Derman Arardım Şarkı Sözleri
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Erkan Mutlu
Derman Arardım
Tüm Şarkıları
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Derman aradım derdime
Derdim bana derman imiş
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Bürhan sorardım aslıma
Aslım bana bürhan imiş (hay, hay)
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Bürhan sorardım aslıma
Aslım bana bürhan imiş
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Sağ ve solum gözler idim
Dost yüzünü görsem deyu
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Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş (hay, hay)
***
Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş
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Savm-ü salat-ü hac ile
Sanma biter zahid işin
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İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş (hay, hay)
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İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş
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İşit Niyazi'nin sözün
Bir nesne örtmez hak yüzün
***
Hak'tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş (hay, hay)
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Hak'tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş
***
Hak'tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş (hay, hay)
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Hak'tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş