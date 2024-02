Erkan Mutlu

Derman aradım derdime Derdim bana derman imiş *** Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş (hay, hay) *** Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş *** Sağ ve solum gözler idim Dost yüzünü görsem deyu *** Ben taşrada arar idim Ol can içinde can imiş (hay, hay) *** Ben taşrada arar idim Ol can içinde can imiş *** Savm-ü salat-ü hac ile Sanma biter zahid işin *** İnsan-ı kamil olmaya Lazım olan irfan imiş (hay, hay) *** İnsan-ı kamil olmaya Lazım olan irfan imiş *** İşit Niyazi'nin sözün Bir nesne örtmez hak yüzün *** Hak'tan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pinhan imiş (hay, hay) *** Hak'tan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pinhan imiş *** Hak'tan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pinhan imiş (hay, hay) *** Hak'tan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pinhan imiş