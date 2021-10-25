Erkan Mutlu

Türk tasavvuf müzik sanatçısı olan Erkan Mutlu Sonsuzluğa Hasret, Gitmeye Geldim ve Aşk Alevi gibi birçok albüm çıkarmıştır. İşte Erkan Mutlu'nun dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...