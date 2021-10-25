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7/24 Dinle Erkan Mutlu
Erkan Mutlu

Erkan Mutlu

10 Parça | 43:31

Türk tasavvuf müzik sanatçısı olan Erkan Mutlu Sonsuzluğa Hasret, Gitmeye Geldim ve Aşk Alevi gibi birçok albüm çıkarmıştır. İşte Erkan Mutlu'nun dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alemler Nura Gark Oldu

Erkan Mutlu 04:59
02

Gel Gel Yanalım

Erkan Mutlu 02:56
03

Mutlu Bir Gece

Erkan Mutlu 05:37
04

Seyrimde Bir Şehre Vardım

Erkan Mutlu 04:05
05

Allah Yolu Yektir

Erkan Mutlu 03:13
06

Allah Hu

Erkan Mutlu 03:43
07

Uyan Ey Gözlerim

Erkan Mutlu 04:29
08

Aşık Oldum Muhammed'e

Erkan Mutlu 06:10
09

Derman Arardım

Erkan Mutlu 03:15
10

Yan Yüreğim

Erkan Mutlu 05:04

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