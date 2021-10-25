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Erkan Mutlu
Erkan Mutlu
10 Parça | 43:31
Türk tasavvuf müzik sanatçısı olan Erkan Mutlu Sonsuzluğa Hasret, Gitmeye Geldim ve Aşk Alevi gibi birçok albüm çıkarmıştır. İşte Erkan Mutlu'nun dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Alemler Nura Gark Oldu
Erkan Mutlu
04:59
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02
Gel Gel Yanalım
Erkan Mutlu
02:56
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03
Mutlu Bir Gece
Erkan Mutlu
05:37
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04
Seyrimde Bir Şehre Vardım
Erkan Mutlu
04:05
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05
Allah Yolu Yektir
Erkan Mutlu
03:13
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06
Allah Hu
Erkan Mutlu
03:43
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07
Uyan Ey Gözlerim
Erkan Mutlu
04:29
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08
Aşık Oldum Muhammed'e
Erkan Mutlu
06:10
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09
Derman Arardım
Erkan Mutlu
03:15
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10
Yan Yüreğim
Erkan Mutlu
05:04
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