Uyan Ey Gözlerim Şarkı Sözleri
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Erkan Mutlu
Uyan Ey Gözlerim
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Uyan ey gözlerim, gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan
Azrailin kastı canadır inan
***
Uyan ey gözlerim, gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan
***
Semavatın kapıların açarlar
Alemlere rahmet suyu saçarlar
Seherde kalkana hulle biçerler
Uyan, ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan
***
Uyan ey gözlerim, gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan
Azrailin kastı canadır inan
***
Uyan ey gözlerim, gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan
***
Semavatın kapıların açarlar
Alemlere rahmet suyu saçarlar
Seherde kalkana hulle biçerler
Uyan, ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan