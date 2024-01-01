Erkan Oğur

Sevdiğin kadını kıytırık bir herifin canı için harcadın, gitti
Halbuki o kadın seni bir ömür boyu bekledi
Hayatın sevda karşısında ne önemi var?
Geliyorum eşkıyalar, geliyorum
Keje, Keje
***
Şu Fırat'ın suyu akar, serindir, oy oy
Öle'm, öle'm, derdo öle'm
Akar, serindir, oy oy oy oy
Yârimi götürdü, anam
Kanlı zalimdir, öle'm, öle'm
Kanlı zalimdir, nasıl güle'm? Oy, oy, oy, oy
Yârimi götürdü, anam
Kanlı zalimdir, öle'm, öle'm
Kanlı zalimdir, nasıl güle'm? Oy, oy, oy, oy
***
Daha gün görmemiş taze gelindir, oy, oy
Öle'm, öle'm, derdo öle'm
Taze gelindir, oy, oy, oy, oy
Söyletmeyin beni, anam
Yaram derindir, öle'm, öle'm
Yaram derindir, nasıl güle'm? Oy, oy, oy, oy
***
Ahbaplarım gelmiş, ağıtlar yakar, oy, oy
Öle'm, öle'm, derdo öle'm
Ağıtlar yakar, oy, oy, oy, oy
Söyletmeyin beni, anam
Yaram derindir, öle'm, öle'm
Yaram derindir, nasıl güle'm? Oy, oy, oy, oy
Söyletmeyin beni, anam
Yaram derindir, öle'm, öle'm
Yaram derindir, nasıl güle'm? Oy, oy, oy, oy
***
Güle güle, eşkıya