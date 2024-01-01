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7/24 Dinle Anadolu Beşik

Anadolu Beşik Şarkı Sözleri

Erkan Oğur Anadolu Beşik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkan Oğur Anadolu Beşik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadolu Beşik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkan Oğur

Erkan Oğur

Anadolu Beşik

  • Barış Güvercini

  • Seher Yeli

  • Yarim Senden Ayrılalı

  • Bülbülün Altın Kafeste

  • Bir Sandığım Vardır

  • Oy Benum Sevduceğum

  • Zamanede Bir Hal

  • Can Ellerinden Gelmişem

  • Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla

  • Zahit Bizi Tan Eyleme

  • Bir Şüh-i Sitemkar

  • Eşeği Saldım Çayıra

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