Erkan Oğur

Ah efendim Önemi yok halimin Ah efendim Önemi yok halimin *** Seyredem hayret ile şu alemi Ne bilinir kıymet Ne kıyamet Allaha emanet Ne gelir elden Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ah efendim Önemi yok halimin Ah efendim Önemi yok halimin *** Seyredem hayret ile şu alemi Ne bilinir kıymet Ne kıyamet Allaha emanet Ne gelir elden *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben

Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Işık hızıyla geçen zamanı Yaşamak belki de çok zor Korkuyorum ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum