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7/24 Dinle Viya!

Viya! Şarkı Sözleri

Erkan Oğur Viya! şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkan Oğur Viya! şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Viya! sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkan Oğur

Erkan Oğur

Viya!

  • Bir Ömürlük Misafir

  • Koçari

  • Domi Vamis

  • Ou Nana

  • Nçais Birapa

  • Didou Nana

  • Ka Tun Mita Xendasoç

  • Hey Gidi Karadeniz

  • Gyuli Çkimi

  • Sarpi Moleni

  • Ateşlerde

  • Ben

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