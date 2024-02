Bir Sandığım Vardır Bir sandığım vardır sırmadan telden Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan *** İşte böyle böyle hal deli gönül İster ağlar ister gül deli gönül *** Bir yanım Erzincan vermem Bayburt'u Yıkılsın düşmanın tac ile yurdu Yıkılsın düşmanın tac ile yurdu Sağolası anam beni doğurdu *** Seneler seneler kötü seneler Gide de gelmeye hain seneler *** Paytonlar geliyor üstü karalı Askerler geliyor bağrı yaralı Askerler geliyor bağrı yaralı Kimimiz nişanlı kimimiz evli *** Sene kardaş sene bu kötü sene Gide de gelmeye bu hain sene *** Akşamdan yükleri tay eylediler Sabahtan öküze ho eylediler Sabahtan öküze ho eylediler Erzurum satıldı pay eylediler *** You might also like Oy Benum Sevduceğum Erkan Oğur Bülbülüm Altın Kafeste Erkan Oğur Divane Aşık Gibi Erkan Oğur *** Sene kardaş sene ille bu sene Gide de gelmeye bu hain sene

Seher Yeli Seher yeli nazlı yare Bildir beni bildir beni Seher yeli nazlı yare Bildir beni bildir benİ *** Düşmüşem elden ayaktan Kaldır beni kaldır beni Beni beni beni kaldır Kaldır beni kaldır beni *** Beni dost Düşmüşem elden ayaktan Kaldır beni kaldır beni Beni beni beni kaldır Kaldır beni kaldır beni Beni dost *** Söyle güzeller şahına Yüz süreydim dergahına Söyle güzeller şahına Yüz süreydim dergahına Zehir olam kadehine Doldur beni doldur beni Beni beni beni doldur Doldur beni kaldır beni Beni dost Zehir olam kadehine Doldur beni doldur beni Beni beni beni doldur Doldur beni kaldır beni Beni dost *** Kul Ahmet'im gönül versem Bağrında gülünü dersem Kul Ahmet'im gönül versem Bağrında gülünü dersem Senden gayrı yar seversem Öldür beni öldür beni Beni beni beni öldür Öldür beni öldür beni Beni dost Senden gayrı yar seversem Öldür beni öldür beni Beni beni beni öldür Öldür beni öldür beni Beni dost

Yarim Senden Ayrılalı Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel gel Bak gözümden akan yaşım Ab-ı revan oldu gel gel Bak gözümden akan yaşım Ab-ı revan oldu gel gel *** Böyle m'olur küsüp gitmek Seni seveni terk etmek Haram oldu yemek içmek İşim figan oldu gel gel Haram oldu yemek içmek İşim figan oldu gel gel *** Kul Aşık ever varmaya Varıp da haber sormaya Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel gel Yetiş namazım kılmaya Seni sevеn öldü gel gel Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel gel

Bülbülün Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste aman Bülbülüm altın kafeste aman Öter aheste aheste Öter aheste aheste *** Ötme bülbül yarim hasta aman Ötme bülbül yarim hasta aman Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam *** Bülbülleri har ağlatır aman Bülbülleri har ağlatır aman Aşıkları yar ağlatır Aşıkları yar ağlatır *** Ben feleğe neylemişim aman Ben feleğe neylemişim aman Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana

Oy Benum Sevduceğum Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder *** Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel *** Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel *** Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Trabzonun feneri oy İki defa döneyi *** Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi *** Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi *** Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara *** Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy Beni Rizede ara *** Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy İstanbullarda ara *** Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına

Zamanede Bir Hal Zamanede bir hal gelmesin başa Ahdı bütün bir sadık yar kalmamış Dost dost dost dost *** Kalleş yar olana dost demem haşa N'olacak muhannet meydan görmemiş Dost dost dost dost Kalleş yar olana dost demem haşa N'olacak muhannet meydan görmemiş Dost dost dost dost *** Ben bir yar isterim derunu dilden Sarfede varını geldikçe elden Dost dost dost dost *** Beni setreyleye adudan elden Her yüze gülen yar olmuş olmamış Dost dost dost dost Beni setreyleye adudan elden Her yüze gülen yar olmuş olmamış Dost dost dost dost *** Hüseyin beyhude ah etme naçar Bir kapı örterse birini açar Dost dost dost dost *** Buna dünya derler hepisi geçer Hangi günü gördün akşam olmamış Dost dost dost dost Ah buna dünya derler hepisi geçer Hangi günü gördün akşam olmamış Dost dost dost dost

Can Ellerinden Gelmişem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem *** Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem *** Ben varlığımdan geçmişem Nam-û nişanı neylerem Ben varlığımdan geçmişem Nam-û nişanı neylerem *** Hakkı Cemi halk eden Müstağniyem Billahi ben Hakkı Cemi halk eden Müstağniyem Billahi ben *** Hallaki alem var iken Halki zamanı neylerem Hallaki alem var iken Halki zamanı neylerem

Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla Karşıda görünen hey dost ne güzel yayla Bir dem süremedim valla giderim böyle Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Eğer göğeruben hey dost bostan olursam Şu halkın diline hey dost destan olursam Kara toprak senden senden üstün olursam Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Kara toprak senden senden üstün olursam Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Alınmış abdestim hey dost aldırırlarsa Kılınmış namazım hey dost kıldırırlarsa Sizde Şah diyeni hey dost öldürürlerse Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Sizde Şah diyeni hey dost öldürürlerse Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Pir Sultan Abdal'ım hey dost dünya durulmaz Gitti giden ömür ömür geri dönülmez Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim *** Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim

Zahit Bizi Tan Eyleme Zahit bizi tan eyleme Hay hay Hak ismin okur dilimiz Hey canım Hey canım Hak ismin okur dilimiz Eyvallah Hey, hey dost *** Sakın efsane söyleme Hay hay Hazrete varır yolumuz Hey canım Hey canım Hazrete varır yolumuz Eyvallah Hey, hey dost *** Sayılmayız parmak ile Hay hay Tükenmeyiz kırmak ile Hey canım Hey canım Tükenmeyiz kırmak ile Eyvallah Hey, hey dost *** Taşramızdan sormak ile Hay hay Kimse bilmez ahvalimiz Hey canım Hey canım Kimse bilmez ahvalimiz Eyvallah Hey, hey dost *** Erenlerin çoktur yolu Hay hay Cümlesine dedik beli Hey canım Hey canım Cümlesine dedik beli eyvallah Hey, hey dost *** Gören bizi sanır deli Hay hay Usludan yeğdir delimiz Hey canım Hey canım Usludan yeğdir delimiz eyvallah Hey, hey dost *** Biz Ha isek Siz de Ha'sınız Siz Hu iseniz Biz de Hu'yuz Hay'dan gelen Hu'ya gider *** Muhyi sana ola himmet Hay hay Aşık isen cana minnet Hey canım Hey canım Aşk isen cana minnet eyvallah Hey, hey dost *** Cümle alemlere rahmet Hay hay Saçar şu yoksul elimiz Hey canım Hey canım Saçar şu yoksul elimiz eyvallah Hey, hey dost

Barış Güvercini Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Barış güvercini uçsun dünyada Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün Barış güvercini uçsun dünyada *** Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, insan ölmesin Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin *** Dünya cennet olsun, yaşasın insan Gelin barışalım, dökülmesin kan Son bulsun savaşlar, kesilsin figân Barış güvercini uçsun dünyada *** Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, insan ölmesin Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin *** İnsancıl insanlar barıştan yana Ancak zalim olan kıyar insana Barış aşkı yayılmalı cihana Barış güvercini uçsun dünyada *** Dostluklar kurulsun insanlar gülsün Son bulsun savaşlar insan ölmesin Dostluklar kurulsun insanlar gülsün Son bulsun savaşlar kimse ölmesin *** Nesimi der ki, ey füze yapanlar Acımasız zalim cana kıyanlar Bırak ey yaşasın bütün insanlar Barış güvercini uçsun dünyada *** Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, insan ölmesin Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin

Bir Şüh-i Sitemkar Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde (aman amman) Koydu nitekim başımı bin türlü kederde (aman amman) Koydu nitekim başımı bin türlü kederde *** Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman) Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman) Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman) Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde *** Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman) Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman) Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman) Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman) *** Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman) Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman) *** Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman) Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde