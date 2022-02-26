Bugün Ben Bir Güzel Gördüm Şarkı Sözleri
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Erkan Oğur
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
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Bugün ben bir güzel gördüm
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
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Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn-ü cemâlinden
***
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn-ü cemâlinden
***
Bahçanın kapısın açtım
Bahçanın kapısını açtım
Sanırsın cennete düştüm
Sevdim, coştum helallaştım
Buse aldım yanağından
***
Sevdim, coştum helallaştım
Buse aldım yanağından
***
Salındı bahçaya girdi
Salındı bahçaya girdi
Çiçekler selâma durdu
***
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
***
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
***
Bahçanın kapısı güldür
Bahçanın kapısı güldür
Dalında öten bülbüldür
***
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günahından
***
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günahından