Bülbülüm Altın Kafeste Şarkı Sözleri
Erkan Oğur Bülbülüm Altın Kafeste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkan Oğur Bülbülüm Altın Kafeste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bülbülüm Altın Kafeste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkan Oğur
Bülbülüm Altın Kafeste
Tüm Şarkıları
-
Bülbülüm altın kafeste aman
Bülbülüm altın kafeste aman
Öter aheste aheste
Öter aheste aheste
***
Ötme bülbül yarim hasta aman
Ötme bülbül yarim hasta aman
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
***
Bülbülleri har ağlatır aman
Bülbülleri har ağlatır aman
Aşıkları yar ağlatır
Aşıkları yar ağlatır
***
Ben feleğe neylemişim aman
Ben feleğe neylemişim aman
Beni her bahar ağlatır
Beni her bahar ağlatır
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana