Dağlar Şarkı Sözleri
Erkan Oğur Dağlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkan Oğur Dağlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ey benim divane gönlüm
Dağlara düştüm yalınız
Ey benim divane gönlüm
Dağlara düştüm yalınız
***
Bu cefayı kendi özüm
Pek mail gördüm yalınız
Bu cefayı kendi özüm
Pek mail gördüm yalınız
***
Dağlar var dağlardan yüce
Dağ mı dayanır bu güce
Dağlar var dağlardan yüce
Dağ mı dayanır bu güce
***
Derdimi üç gün üç gece
Söylerim bitmez yalınız
Derdimi üç gün üç gece
Söylerim bitmez yalınız
***
Şah'ın ayağına varsam
Hayırlı gül bengin alsam
Şah'ın ayağına varsam
Hayırlı gül bengin alsam
***
Kızılırmağa gark olsam
Çağlasam aksam yalınız
Kızılırmağa gark olsam
Çağlasam aksam yalınız
***
Pir Sultan'ım hey erenler
Erine niyaz edenler
Pir Sultan'ım hey erenler
Erine niyaz edenler
***
Üçler, kırklar
Yediler mürvete geldim yalınız
Üçler, kırklar
Yediler mürvete geldim yalınız