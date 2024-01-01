Erkan Oğur

Ey benim divane gönlüm Dağlara düştüm yalınız Ey benim divane gönlüm Dağlara düştüm yalınız *** Bu cefayı kendi özüm Pek mail gördüm yalınız Bu cefayı kendi özüm Pek mail gördüm yalınız *** Dağlar var dağlardan yüce Dağ mı dayanır bu güce Dağlar var dağlardan yüce Dağ mı dayanır bu güce *** Derdimi üç gün üç gece Söylerim bitmez yalınız Derdimi üç gün üç gece Söylerim bitmez yalınız *** Şah'ın ayağına varsam Hayırlı gül bengin alsam Şah'ın ayağına varsam Hayırlı gül bengin alsam *** Kızılırmağa gark olsam Çağlasam aksam yalınız Kızılırmağa gark olsam Çağlasam aksam yalınız *** Pir Sultan'ım hey erenler Erine niyaz edenler Pir Sultan'ım hey erenler Erine niyaz edenler *** Üçler, kırklar Yediler mürvete geldim yalınız Üçler, kırklar Yediler mürvete geldim yalınız