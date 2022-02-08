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7/24 Dinle Erkan Oğur

Erkan Oğur

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01

Bülbülüm Altın Kafeste

02

Yarim Senden Ayrılalı

03

Zeynep

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Yüce Dağ Başında

05

Yemen

... KAPAT
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Albümler

Köprüler Erkan Oğur

Anadolu Beşik Erkan Oğur

Hiç Erkan Oğur

Gülün Kokusu Vardı Erkan Oğur

Eşkıya Erkan Oğur

Bir Ömürlük Misafir Erkan Oğur

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Gözü Yaşlı

Gözü Yaşlı

Erkan Oğur

Erkan Oğur

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