Divane Aşık Gibi Şarkı Sözleri
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Erkan Oğur
Divane Aşık Gibi
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Divane âşuk gibi da dolaşurum yollarda
Divane âşuk gibi da dolaşurum yollarda
Kız senin sebebune, kız senin sebebune
Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul...
Kız senin sebebune, kız senin sebebune
Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul...
***
Sar belune, belune da Karadeniz uşağı
Sar belune, belune da Karadeniz uşağı
E kız sen da der musun, e kız acap der musun?
Alsam ha bu uşağu, alsam ha bu...
E kız sen da der musun, e kız acap der musun?
Alsam ha bu uşağu, alsam ha bu...
***
Yüksek dağun kuşuyim da selviye konacağum
Yüksek dağun kuşuyim da selviye konacağum
İste beni babamdan, iste beni anamdan
Vermezse kaçacağum, vermezse kaça...
İste beni babamdan, iste beni anamdan
Vermezse kaçacağum, vermezse kaça...
***
Al şalum, yeşil şalum da dağları dolaşalum
Al şalum, yeşil şalum da dağları dolaşalum
Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut
Maçka'da buluşalum, Maçka'da bulu...
Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut
Maçka'da buluşalum, Maçka'da bulu...