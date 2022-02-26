Erkan Oğur

Divane âşuk gibi da dolaşurum yollarda Divane âşuk gibi da dolaşurum yollarda Kız senin sebebune, kız senin sebebune Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul... Kız senin sebebune, kız senin sebebune Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul... *** Sar belune, belune da Karadeniz uşağı Sar belune, belune da Karadeniz uşağı E kız sen da der musun, e kız acap der musun? Alsam ha bu uşağu, alsam ha bu... E kız sen da der musun, e kız acap der musun? Alsam ha bu uşağu, alsam ha bu... *** Yüksek dağun kuşuyim da selviye konacağum Yüksek dağun kuşuyim da selviye konacağum İste beni babamdan, iste beni anamdan Vermezse kaçacağum, vermezse kaça... İste beni babamdan, iste beni anamdan Vermezse kaçacağum, vermezse kaça... *** Al şalum, yeşil şalum da dağları dolaşalum Al şalum, yeşil şalum da dağları dolaşalum Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalum, Maçka'da bulu... Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalum, Maçka'da bulu...