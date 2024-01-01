Erkan Oğur

-
İki keklik bir derede imanım da ötüyor
İki keklik bir derede imanım da ötüyor
***
Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor
Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor
***
Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
***
Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar
Uzun da geceler dilim yari heceler yar yar benim olsan, yar yar
***
Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
***
Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar
Uzun da geceler dilim yari heceler, yar yar benim olsan, yar yar
-
Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların
Gidersen her bahar açmaz aynı gül
Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez
Yanar içimdeki bütün dehlizler
Sevdiğin o mavi bir daha gelmez
Griye boyanır bütün denizler
Sonum olur bu kapıdan çıkıp gitsen sonum olur
Son bir defa
Öyle mahzun bakıp gitsen sonum olur
Sırtındaki veballeri
Ödemeden bedelleri
Kurduğumuz hayalleri yıkıp gitsen sonum olur
*
Ölürüm yıldız gibi akıp da gidersen
Ölürüm gemileri yakıp da gidersen
Aşkını şakağıma sıkıp da gidersen
Sonum olur ölürüm
*
Uzatma ellerini tutamam bir daha diyorsun
Gözlerine bakamam
Alamam yüreğini denizlerime
Sığdıramam diyorsun
Aşk gemileri doldu
Hayal kurma boşuna
Gitmeliyim diyorsun
Şimdi ben seni hangi limanda beklesem
Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu
Çaresizlik ne garip şey
Bir noktada kalakalıyor gözlerin öylece
Bu kaybetmenin vurgunu
İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece
Benim kadar sevmedi hiç kimse
Hak etmedi seni benim kadar
Kimse bu kadar çok kaybetmedi
İsyanım sensizliğe
Toprağa verme beni
Gidersen susar içimdeki bütün şiirler
Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları
Kirlenir genç kız yüzlü şehirler
İstanbul da ağlar şimdi ankara da
Ne tuhaf
Ayrılık kokusu var havada
Meleklerin kanatlarını takıp kalbime
Kayan yıldızlarımıza aldırmadan
Bütün gecelerde seni beklerim
Yıldızlar söndürünce ışıklarını
Sakın el sallama pencereden
Merhaba mı, hoşçakal mı
Bilmek istemiyorum
İstemiyorum
-
Eğer intikam alabilseydim
Seni unuttuğumu söylerdim
Eğer intikam alabilseydim
Seni affederdim
*
Biri vardı geldi geçti
Yüreğimi deldi geçti
Şu bahtımın göç kervanı kimi götürmedi kij
Şu gönlümün göç kervanı kimleri götürmea
*
Yalan mıydı, yalan mıydı
O gözlerin hep yalan mıydı
Senin bana yaptıkların gerçek aşka sığar mıydı
Biz arkadaş kalalım deyip de böyle bitirmek var mıydı
*
Yaşanacak bir hayat ve hayallerimiz vardı
Dağ suları misali harcandı boşa aktı
Bir kuş kanadındaydı umutlarım
Bembeyaz bir gelinliği taşıyordu bulutlar
Kırık dökük bir hayattan boşanırcasına
Yağmurlar yağıyordu gecelerime
Gözlerim gibi ıslanıyordu düşlerim
Sen gidiyordun
Koskoca bir yangını ardında bırakarak gidiyordun
Sevmiştin ya, yalan mıydı
Yarım kaldı hep bir şeyler
Hep bir şeyler eksik kaldı
Hüzün bulaştı geceme
Söyle seni kim çaldı
Bilsen nasıl özlüyorum
Seni benden kim aldı
Aşka inancımı sen de kaybettim
Oysa yaşanacak çok şey vardı
Çok şey vardı
-
Yola çıkmış arıyorum
Kaybettiğim aşkımı
Yola çıkmış arıyorum
Kaybettiğim aşkımı
*
N'olur bana ümit verme
Seveceksen başkasını
N'olur bana ümit verme
Seveceksen başkasını
*
Bana tozpembe görünmez
Sensiz dünyam karanlıktır
Bana tozpembe görünmez
Sensiz dünyam karanlıktır
*
Bana senden başka ümit
Olacak hiç kimsem yoktur
Bana senden başka ümit
Olacak hiç kimsem yoktur
*
İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız
İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız
Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız
Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz
*
Yaşamanın gayesini
Seni sevince anladım
Yaşamanın anlamını
Seni görünce anladım
*
Senden gelen her cefaya
Bu canımı adadım
Senden gelen her cefaya
Bu canımı adadım
*
Bil ki tahammül edemem
Başka birini sevmeni
Bil ki tahammül edemem
Başka birini sevmeni
*
Sevme benden başkasını
Razı değilsen ölmeme
Sevme benden başkasını
Razı değilsen ölmeme
*
İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız
İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız
Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız
Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz
-
Seni böyle sevmeseydim aramazdım yar
Bana bunca dert çektirdin katlanmazdım yar
Aramazdım yar aramazdım yar
Gururumu dizlerinde bırakmazdım yar
Aramazdım yar inan ki aramazdım yar
Sarılıp da sensizliğe ağlamazdım yar
***
Dün gece rüyamda hep seni gördüm
Şiirler, şarkınla dans ediyordu
Seninle ne güzel hayaller kurdum
Gözlerin ne tatlı gülümsüyordu
***
Gördüğüm her şeyi hep hayra yordum
Umutlar gerçekle raks ediyordu
Simsiyah duvarların önünde durdum
Gözlerin ne güzel gülümsüyordu
***
Sen de böyle benim kadar sevemez miydin
Güllerdeki şebnemleri silemez miydin
Gelemez miydin yar gelemez miydin
Ömründen bir tek gün veremez miydin
***
Ansızın uyandım.yanımda yoktun
İçimde ordular savaşıyordu
Aklıma olmadık düşünce soktun
Gözlerin ne güzel gülümsüyordu
Gelemez miydin yar gelemez miydin
Ömründen bir tek gün veremez miydin
-
Beni çocukluğuma götürün
Sarı saçlı bebeğimi özledim
Hani almanya”dan gelen
Ağlayıp, yürüyen, şarkı söyleyen
Uyumak için beni bekleyen bebeğimi özledim
Şu yalan dünyada
Çıkarsız sevgileri özledim
Çocuk kalbini
Ve paylaşmayı sırasız
Beni çocukluğuma götürün
Doğum günümde
Lunaparka, çarpışan arabalara
Atlıkarıncaya
Hatta deve-cüce aynalara götürün beni
Kim bilir küçülürüm belki de
Yine iki top dondurma yerim külahta
Çocuklara gazoz ısmarlayıp
Yazdırırım deftere
Babam ödeyecek diye
Yokuş aşağı tornete binerim
Kışın tahta kızağa
İp atlarım, sek sek oynarım
Defalarca düşerim
Ağlarım belki ama yine gülerim
Çocuk değil miyim
Beni çocukluğuma götürün
Bayramlarda şiir okumak isterim
Bağıra bağıra marş söylemek
Madımak, bitlis ve kafkas oynamak
23 Nisanlarda
Aziz hoca akordeon çalsın isterim
Ali hoca saz bir coşku bir telaş
Ah eski günler
Beni çocukluğuma götürün
Beni çocukluğuma götürün
Haydarpaşa”ya, üsküdar”a
Güvercinlere yem atarım yine
Dedemle el ele yürürüz belki de
Kahvede otururuz
Arkadaşları kağıt oynar, biz seyrederiz
Paramız varsa eğer simit de güzel gider
Beni çocukluğuma götürün
Ama annem çalışmasın olur mu
Okul dönüşü bana kapıyı o açsın
Kardeşime irmik tatlısı
Bana peynirli poğaça yapsın
Saçlarımı tarasın
Hep yanımda kalsın
Akşam sofralarımızı kursun annem
Yorgun ama keyifli
Etrafı mis gibi kokular sarsın
Beni çocukluğuma götürün
Ama annem ölmesin olur mu
Annem ölmesin
-
Ben çocukken tatil günleri maaile toplanılır
Sofralar kurulurdu
Dedem masanın başına oturtulur
Herkes etrafına sıralanırdı
O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı
Allah rahmet eylesin benim dedem çok şeker adamdı
Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi
Bir de radyo dinlemeyi
Ne günlerdi, ne güzel günlerdi
Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerlerdi
Hepsinin de sesi çok güzeldi
Ben sarkıtan böyle sevdim ipe bağlarını .sevmeyi saymayı
Hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim,
Annem yok şimdi, babaannemde, dedem de
Hepsi birer birer gitti
Oyuncağı kırılmış bir çocuk kadar yalnızım
Bu şarkılar sizin için şimdi
*
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
Ah eski şarkılar nerelerde kaldılar
Çeyiz sandıklarına mı saklandılar
Gençlik yıllarım
İlk aşklarım
Çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar
Ah eski şarkılar
Beni bu gece yine ağlattılar
*
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
Uçan kuşlar, martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Arzular orada, zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
*
Hatırla sevgili o mesut geceyi
Çamların altında verdiğin buseyi
Beni mecnun ettin sen de olasın
Aşkımı inkar edersen allah”tan bulasın
*
Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın
Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek
Ah ne güzel ne güzel
Sensiz elem bana yar
Al beni gönlüne al da güneş gibi
Aşkını tazele gel
-
Cetin bir kis gecesiydi martti soguktu
Her taraf bembeyaz gök zifiri karanlikti
Icim üsüyordu cocuktum agliyordum
Gizli gizli hickira hickira
Sesim duyulmasin diye yorganin altina girmistim
Cok korkuyordum agliyordum
Son kez öpmüstü ablam beni kala kalmistim
Sus dedi isaret parmagini dudaklarina degdirerek
Hastanelerde gördügüm hemsire ablalarin fotograflarina benzemisti
Sakin sesini cikarma
Ahmetimi de öp benim yerime annemi de
Sizi cok seviyorum
Bende dedim icimden
Bende seni cok seviyorum abla
Bende seni bende seni cok seviyorum
Ablam gitmisti
Nereye diye soramadim
Bi islik sesi duydum inceden
Aklimda hep bu ses kaldi o geceden
O islik felaketi oldu ablamin
Ve yillar süren suskunlugu babamin
Iyice icine kapandi babam
Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu
Hayata küstü aylarca yillarca
Annem agladi o sustu
Hep bir haber bekleyerek gecti günleri
Sormuyordu ama bekliyordu
Dedikleri dogruydu
Ne olursa olsun et tirnaktan kopmuyordu
Ablam bir daha dönmedi
Kim bilir belki de dönemedi
Söz verdim kendime ben hic kopmayacaktim onlardan
Evlenmeyecektim
Tek umutlari bendim
Gözümün icine bakardi babam
Bir tane kizim benim der basini öne egerdi
Icim titrerdi
Pek belli etmezdi ama babam en cok beni severdi
Canimi istesinler kizimi istemesinler derdi babam
O daha cok kücük kücücük diyerek geri cevirirdi kismetleri
Hic büyümeyen kiziydim babamin
Sonunda benim de istedigim birine olur dedi babam
Hayirlisi olsun
Beyaz gelinligimi giyecegim güne kadar hep sustu
Agzini bicak acmiyordu
Bir gece annemle konusurlarken duydum
Acaba dogru mu yaptik hanim
Uzaklara verdik kizi gurbet ellere verdik
Taht yaptik da baht yapamadik su kizlara
Yazik bize yazik diyordu
Iyi olur insallah bey dedi annem iyi olur insallah
Sikma canini ablasina benzemesin kaderi
Nerden bilirdim gurbet ellere gelin gidecegimi
Zordu gurbet dedikleri
Simdiden yakti icimi
Kim bilir nasil özlerim annemi babami kardeslerimi
Evimi memleketimi
Gözyaslari icerisinde yatagima girdim
Yorgani basima cektim
Cocuklugumu biraktigim bu evde son gecemdi
Agliyordum
Bu evde dogmustum
Ve ilk defa bu evde aglamistim
Duvarlara baktim
Sokak lambasindan sizan isikta sararmis aile fotografimizi gördüm
Hersey eskimeye mahkumdu demek
Hemen yaninda ablamin astigi Orhan Gencebay posteri duruyordu
Bir teselli ver yaziyordu üzerinde
Ama hic bir teselli vermiyordu
Inadina acitiyordu iste
Icimde bir seyler kopuyordu
Paramparca olmustum
Hepimiz paramparca olmustuk
Kitapligin üzerine cizdigim cöp adamlari gördüm sonra
Nasilda azar isitmistim annemden
Bu cocuklar hic bir seyin degerini bilmiyorlar diye bagirmisti
Biliyorum anne simdi her seyin degerini biliyorum iste
Senin de babamin da kardeslerimin de
Hepinizin degerini cok iyi biliyorum
Sizi cok seviyorum anne sizi cok seviyorum
Sevinci ve hüznü ayni anda yasiyordum
Yorulmustum tam dalmak üzereydim ki kapi gicirtisiyla uyanmistim
Babami gördüm
Uyur gibi gözlerimi kapattim
Yatagimin yanina diz cöktü
Üstümü örttü siki siki
Ilk defa saclarimi oksadi
Saclarimi oksadi babam
Ne kadar da gec kalmisti
Aglamamak icin zor tutuyordum kendimi
Bi taraftan hic bitmesin istiyordum bu rüya
Alnimdan öptü babam
Gözyaslari yanaklarimda kaldi
Daha fazla dayanamadim
Baba dedim boynuna sarildim
Istemezsen gitmem baba
Istemezseniz gitmem
Allaha emanet ol yavrum dedi
Cok mutlu oldum
Canim babam benim canim babam
Ellerini öpüyordum
Hem agliyor hem gidiyordum
Canim babam canim canim...
-
Hiç kimse senin kadar sevilmedi
Aklımı firara vemişim zaten
Bir siiri kıskandıran gözlerinle
Yak beni
*
Yıllar gecti unutmadım
Unutmadım aklımda
Yasananlar bir tarafa
Ogüzelerin saklımda
*
Yıllar gecti unutmadım
Unutmadım aklımda
Yasananlar bir tarafa
Ah ogüzelerin saklımda
*
O gidiş ayrılıktan daha bir zordu
Bu gizli sessiz veda inan cok koydu
Kimbilir kaç yıl gecti
Kaç sene oldu
Unuttamadım afedemedim
*
Seni nasıl sevmeşim
Neler neler vermişim
Su yollara düsmüsüm
Gelde kurtar beni
*
Seni nasıl sevmeşim
Neler neler vermişim
Su yollara düsmüsüm
Gelde güldür beni
*
Üzüm karası gözlerin
Öldürür beni
Kursun yarası sözlerin
Süründürür beni
*
Yıllar varki yüreğimde gittiğin gün kanıyor
Üzüm karası gözlerin hasreti yanıyor
Yıllar varki yüreğimde gittiğin gün kanıyor
Ogüzel gözlerin hasreti ta suramda yanıyor
*
Sen benim ilk göz ağrım ilk yanılısım
Sen benim aldanısım aşkta yanlısım
Çekip gittiğin günden beri yanmısım
Unutamadım afedemedim
*
Seni nasıl sevmesim
Neler neler vermişim
Su yollara düsmüsüm
Gelde kurtar beni
*
Seni nasıl sevmesim
Neler neler vermişim
Su yollara düsmüsüm
Gelde güldür beni
*
Üzüm karası gözlerin
Öldürür beni
Kursun yarası sözlerin
Süründürür beni
*
Büzları üsüten boskura yazdım
Ve denizden yeni cıkmıs rüzgarlarla geldim
Kurudalları bastıkca kırılan eylül
Üzüm karası bir hasrette soyunmusken dökülmüsken
Kursunlara dizilirken susus denizler
Kapattım penceresini ömrümün
Çektim perdesini
Hazırım
Yak beni
*
Üzüm karası gözlerin
Öldürür beni
Kursun yarası sözlerin
Süründürür beni
*
Öldürür beni
-
Bugün altı ayı bitirdim asker ocağında
Mektubunu aldım gözlerim doldu
Ranzama uzandım, bir sigara yaktım
Utanmasam ağlayacaktım
Demek konuşmaya başiadı oğlum
Demek baba diyor artık
Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek
Oğlumu benim için doya doya öp
Saçlarını kokla, sımsıkı sarıl
Ezdirme kimseye babasız diye
Baba dedim de aklıma geldi
Hani babanın bir sözü vardı
Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti
Haklıymış burada ne kadar da değişiyor insan
Bilemezsin
Sanki hayat burda başlıyor
Neyse yalnız değilim hiç değilse
Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden
Çakı gibi delikanlı
Dayanamıyor hasrete.sekiz aylık nişanlı
Çarşı iznine çıktık geçen pazar
Gümüş bir kolye aidi yavuklusuna
Hatırlar mısın ben de sana almıştım
Ucunda isminin ilk harfi vardı
O geldi aklıma, bir de gözlerin
Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak uzak bir düştür
Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür
Saatler durmuş burda günler bitmiyor
Hele üç beş nöbetinde zaman geçmiyor
Hasret ağır geliyor postalım gibi
Şafak sayıyorum çok özledim sizi
Nöbette bir türkü dolandı dilime
Unuttum zamanı baharı güzü
Soğuktan tüfek yapıştı elime
*
Bir anda belirdi anamın yüzü
Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi
Kim bilir içinden neler geçerdi
*
Ano yemendir
Gülü çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir
*
Onlar da bizim gibi gitmişti
Gidip de dönmemişti hani
İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte
Her neyse sen sakın kendini üzme
Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen
Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum
Hasretini
Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma
Tadına duyamadığım memleket yemekleri
Ve dağları memleketimin, türküleri
Rüyalarıma giriyor iğde kokulu sokaktaki bahar çiçekleri
Ve beni beklediğin pencere
Elimde tezkere terhis oluyorum her gece
Her gece gördüğüm rüya bu işte
Nedendir bilmem düşlerimde hep sivilim
Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim
Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra
Hani bayramlarda giydiğim
Hani kendimi beğendiğim ayna
Uzamış saçlarımı taradığım
Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım
Oğlum bile görse tanımaz beni
Şimdi burda olsa öper öper koklarım
Oğlumu benim için doya doya öp
Saçlarını okşa sımsıkı sarıl
Ezdirme kimseye babasız diye
Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı
Anama da selam et ellerini öp
Beni merak etmesin.hiç düşünmesin
Dönerim aslanlar gibi gelirim
Helal etsin hakkını
Her şey vatan için
Her şey vatan için
-
Sevdanın tetiği düştü bir kere
Kalbimde çıld.mııs kuşlar uçuyor
Karakışta baharı yaşadım yine
İçimde kırmızı güller açıyor
Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım
Nicedir böyle güzel uyanmadım inan ki bu sabah sevinçten
Ağladım
Gizledim gözlerimi ıslaktı bakışlarım
Seninle mutluyum seninle doğdum
Beni seviyorsun ya ben bugün doğdum
Mutluyum, inan ki çok mutluyum
Yarından umutluyum
Ben bugün doğdum
Ömrümün perdesi açıldı bugün
Karanlık bahtımı seninle boğdum
Görecek günleri varmış gönlümün
Sensiz yaşamamışım
Ben bugün doğdum
Hayat senle başladı
Milat seninle
Şirin ben de gördü aşkı ferhat seninle
Kimseyi sevmedim böyle inan yeminle
Sensiz yaşamamışım
Seninle doğdum
Seni seviyorum ya
Ben bugün doğdum
Sevginle bugün doğdum sevginle
Uçtum sanki sesinle
Kalbim seninle sevginle
-
Yıllar önce bir geceydi
Şehirler korsan bir şarkıyı çalıyordu
Karanlık bir militan gibi saklanmıştı
Yanık bir kürt kemanına yarenlik ediyordu balaban
Bir çocuk gibi ağlıyordu nedensiz
Gözlerim üşüyordu
Zamansızdı zaman
Dardı
Firarı bekleyen kadın ağlıyordu
Şehirler o korsan şarkıyı çalıyordu
Sen yoktun
*
Acılıydı, umutsuzdu, tükenmiş bir şarkıydı
Bizi anlatıyordu
Bir korsan sevdayı gizlemişti içine
Kendimi buldum sözlerinde
Seni buldum
Hiç bitmesin istedim
Seni bana getiren bu şarkı
Bu korsan şarkı hiç bitmesin
Gözlerimi kapattım
Sen vardın
Ne kadar uzaktın oysa ne kadar yakın
Gelemez miydin
Seni gözbebeklerimde sakladım
Hayat sendin, kavga sendin aşk sendin
Yaşamaya nedendin
Şehirler o korsan şarkıyı çalıyordu
Sevmek kaybetmekse kaybettik ikimiz de
-
Ben de pişmek için yanmaya geldim
Sen bensin, ben senim insan kardeşim
Sevgi yangınında sönmeye geldim
Sen bensin, ben senim insan kardeşim
*
Gönül kabe'sinde buldum
Hicaz'ı kalbimin kalbinde aşk-ı mecazı
*
Uzak yıldızlarda çaldık bu sazı
Sen bensin, ben senim insan kardeşim
*
Toprağın altında tenin
Çürüse de kalpler senin, gönüller senin
Ölüm yok olmak değildir
Yok olan yalnız bedenin
Gelirken ağlarız, sevindiririz
Giderken ağlatır, biz seviniriz
Dünya gurbetinde bir misafiriz
Sen bensin, ben senim insan kardeşim