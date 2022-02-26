Kaleden İniş M'olur Şarkı Sözleri
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Erkan Oğur
Kaleden İniş M'olur
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Kaleden iniş m'olur
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Ham demir gümüş m"olur
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Ham demir gümüş m"olur
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Evvelden ikrar verip
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Sonradan dönüş m'olur
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Sonradan dönüş m'olur
Yad ele bakma, ciğerim yakma
***
Bu dağlar kömürdendir
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Geçen gün ömürdendir
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Geçen gün ömürdendir
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Feleğin bir kuşu var
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Çırnağı demirdendir
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Çırnağı demirdendir
Yad ele bakma, ciğerim yakma
***
Bu dağlar eze dağlar
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Yar gele geze dağlar
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Yar gele geze dağlar
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Suları şarab olmuş
Nanay nanay, zalim nanay, kibar nanay
Çiçeği meze dağlar
Yad ele bakma, ciğerim yakma
Çiçeği meze dağlar
Yad ele bakma, ciğerim yakma
***
Süt kalenin burcundayım
Altın ovaya bulut çökmüş pamuk gibi
Eski günler geri gelmiyor
Bak ki Harput yok olmasın