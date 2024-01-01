Erkan Oğur

-
Karşıda görünen hey dost ne güzel yayla
Bir dem süremedim valla giderim böyle
Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Eğer göğeruben hey dost bostan olursam
Şu halkın diline hey dost destan olursam
Kara toprak senden senden üstün olursam
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Kara toprak senden senden üstün olursam
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Alınmış abdestim hey dost aldırırlarsa
Kılınmış namazım hey dost kıldırırlarsa
Sizde Şah diyeni hey dost öldürürlerse
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Sizde Şah diyeni hey dost öldürürlerse
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Pir Sultan Abdal'ım hey dost dünya durulmaz
Gitti giden ömür ömür geri dönülmez
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
***
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim
-
Seher yeli nazlı yare
Bildir beni bildir beni
Seher yeli nazlı yare
Bildir beni bildir benİ
***
Düşmüşem elden ayaktan
Kaldır beni kaldır beni
Beni beni beni kaldır
Kaldır beni kaldır beni
***
Beni dost
Düşmüşem elden ayaktan
Kaldır beni kaldır beni
Beni beni beni kaldır
Kaldır beni kaldır beni
Beni dost
***
Söyle güzeller şahına
Yüz süreydim dergahına
Söyle güzeller şahına
Yüz süreydim dergahına
Zehir olam kadehine
Doldur beni doldur beni
Beni beni beni doldur
Doldur beni kaldır beni
Beni dost
Zehir olam kadehine
Doldur beni doldur beni
Beni beni beni doldur
Doldur beni kaldır beni
Beni dost
***
Kul Ahmet'im gönül versem
Bağrında gülünü dersem
Kul Ahmet'im gönül versem
Bağrında gülünü dersem
Senden gayrı yar seversem
Öldür beni öldür beni
Beni beni beni öldür
Öldür beni öldür beni
Beni dost
Senden gayrı yar seversem
Öldür beni öldür beni
Beni beni beni öldür
Öldür beni öldür beni
Beni dost
-
Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Ab-ı revan oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Ab-ı revan oldu gel gel
***
Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel
Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel
***
Kul Aşık ever varmaya
Varıp da haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel gel
Yetiş namazım kılmaya
Seni sevеn öldü gel gel
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel gel
-
Bülbülüm altın kafeste aman
Bülbülüm altın kafeste aman
Öter aheste aheste
Öter aheste aheste
***
Ötme bülbül yarim hasta aman
Ötme bülbül yarim hasta aman
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
***
Bülbülleri har ağlatır aman
Bülbülleri har ağlatır aman
Aşıkları yar ağlatır
Aşıkları yar ağlatır
***
Ben feleğe neylemişim aman
Ben feleğe neylemişim aman
Beni her bahar ağlatır
Beni her bahar ağlatır
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
***
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam
Ben sana aldanamam yarim, ben sana
-
Bir sandığım vardır sırmadan telden
Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden
Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden
Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan
***
İşte böyle böyle hal deli gönül
İster ağlar ister gül deli gönül
***
Bir yanım Erzincan vermem Bayburt'u
Yıkılsın düşmanın tac ile yurdu
Yıkılsın düşmanın tac ile yurdu
Sağolası anam beni doğurdu
***
Seneler seneler kötü seneler
Gide de gelmeye hain seneler
***
Paytonlar geliyor üstü karalı
Askerler geliyor bağrı yaralı
Askerler geliyor bağrı yaralı
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
***
Sene kardaş sene bu kötü sene
Gide de gelmeye bu hain sene
***
Akşamdan yükleri tay eylediler
Sabahtan öküze ho eylediler
Sabahtan öküze ho eylediler
Erzurum satıldı pay eylediler
***
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Erkan Oğur
***
Sene kardaş sene ille bu sene
Gide de gelmeye bu hain sene
-
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
***
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
***
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
***
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
***
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
***
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
***
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
***
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
Beni Rizede ara
***
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
İstanbullarda ara
***
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
-
Zamanede bir hal gelmesin başa
Ahdı bütün bir sadık yar kalmamış
Dost dost dost dost
***
Kalleş yar olana dost demem haşa
N'olacak muhannet meydan görmemiş
Dost dost dost dost
Kalleş yar olana dost demem haşa
N'olacak muhannet meydan görmemiş
Dost dost dost dost
***
Ben bir yar isterim derunu dilden
Sarfede varını geldikçe elden
Dost dost dost dost
***
Beni setreyleye adudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış
Dost dost dost dost
Beni setreyleye adudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış
Dost dost dost dost
***
Hüseyin beyhude ah etme naçar
Bir kapı örterse birini açar
Dost dost dost dost
***
Buna dünya derler hepisi geçer
Hangi günü gördün akşam olmamış
Dost dost dost dost
Ah buna dünya derler hepisi geçer
Hangi günü gördün akşam olmamış
Dost dost dost dost
-
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
***
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
***
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-û nişanı neylerem
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-û nişanı neylerem
***
Hakkı Cemi halk eden
Müstağniyem Billahi ben
Hakkı Cemi halk eden
Müstağniyem Billahi ben
***
Hallaki alem var iken
Halki zamanı neylerem
Hallaki alem var iken
Halki zamanı neylerem
-
Zahit bizi tan eyleme
Hay hay
Hak ismin okur dilimiz
Hey canım
Hey canım
Hak ismin okur dilimiz
Eyvallah
Hey, hey dost
***
Sakın efsane söyleme
Hay hay
Hazrete varır yolumuz
Hey canım
Hey canım
Hazrete varır yolumuz
Eyvallah
Hey, hey dost
***
Sayılmayız parmak ile
Hay hay
Tükenmeyiz kırmak ile
Hey canım
Hey canım
Tükenmeyiz kırmak ile
Eyvallah
Hey, hey dost
***
Taşramızdan sormak ile
Hay hay
Kimse bilmez ahvalimiz
Hey canım
Hey canım
Kimse bilmez ahvalimiz
Eyvallah
Hey, hey dost
***
Erenlerin çoktur yolu
Hay hay
Cümlesine dedik beli
Hey canım
Hey canım
Cümlesine dedik beli eyvallah
Hey, hey dost
***
Gören bizi sanır deli
Hay hay
Usludan yeğdir delimiz
Hey canım
Hey canım
Usludan yeğdir delimiz eyvallah
Hey, hey dost
***
Biz Ha isek
Siz de Ha'sınız
Siz Hu iseniz
Biz de Hu'yuz
Hay'dan gelen Hu'ya gider
***
Muhyi sana ola himmet
Hay hay
Aşık isen cana minnet
Hey canım
Hey canım
Aşk isen cana minnet eyvallah
Hey, hey dost
***
Cümle alemlere rahmet
Hay hay
Saçar şu yoksul elimiz
Hey canım
Hey canım
Saçar şu yoksul elimiz eyvallah
Hey, hey dost
-
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Barış güvercini uçsun dünyada
Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün
Barış güvercini uçsun dünyada
***
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, insan ölmesin
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin
***
Dünya cennet olsun, yaşasın insan
Gelin barışalım, dökülmesin kan
Son bulsun savaşlar, kesilsin figân
Barış güvercini uçsun dünyada
***
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, insan ölmesin
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin
***
İnsancıl insanlar barıştan yana
Ancak zalim olan kıyar insana
Barış aşkı yayılmalı cihana
Barış güvercini uçsun dünyada
***
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar insan ölmesin
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
***
Nesimi der ki, ey füze yapanlar
Acımasız zalim cana kıyanlar
Bırak ey yaşasın bütün insanlar
Barış güvercini uçsun dünyada
***
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, insan ölmesin
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin
-
Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde
Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde (aman amman)
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde (aman amman)
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde
***
Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman)
Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman)
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman)
Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde
***
Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman)
Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman)
Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman)
Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman)
***
Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman)
Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman)
***
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman)
Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde
-
Eşeği saldım çayıra
Otlayıp karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra
Yoranın da avradını
Eşeği saldım çayıra
Otlayıp karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra
Yoranın da avradını
***
Münkir münafıkın huyu
Yıktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
Münkir münafıkın huyu
Yıktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
***
Dağdan tahta indirenin
Iskatına oturanın
Mezarına götürenin
İmamın da avradını
Dağdan tahta indirenin
Iskatına oturanın
Mezarına götürenin
İmamın da avradını
***
Derince kazın kuyusun
İnim inim inlesin
Kefen dikmeye iğnesin
Verenin de avradını
Derince kazın kuyusun
İnim inim inlesin
Kefen dikmeye iğnesin
Verenin de avradını
***
Müfsidin bir de gammazın
Malı vardır da yemezin
İkisin meyyit namazın
Kılanın da avradını
Müfsidin bir dе gammazın
Malı vardır da yemezin
İkisin meyyit namazın
Kılanın da avradını
***
Kazak Abdal söz söyledi
Cümle halkı tan eyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
Kazak Abdal söz söyledi
Cümle halkı tan eyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını