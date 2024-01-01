×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Eşkıya

Eşkıya Şarkı Sözleri

Erkan Oğur Eşkıya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkan Oğur Eşkıya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eşkıya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkan Oğur

Erkan Oğur

Eşkıya

  • Seyreyle Güzel

  • Fırat Ağıtı

  • Herşeye Yabancı Olmak

  • Urfadan Gazel - Urfa Türküsü - İhbarcı

  • Tünel

  • Baran Yıldızı

  • Karanlığın İçinden

  • Haliç

  • Fırat Ağıtı / Aşk (Enstrümantal)

  • Cumali'nin Ölümü

  • Katil Olmak

  • Fırat (Final)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı