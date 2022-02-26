Yarim Senden Ayrılalı Şarkı Sözleri
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Erkan Oğur
Yarim Senden Ayrılalı
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Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu, gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Ab-ı revan oldu gel gel
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Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek, içmek
İşim figan oldu gel gel
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Kul aşık bekler varmaya
Varıp da haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel gel