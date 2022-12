Erkin Koray

Ağlama Değmez Hayat Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir keder de var neşe de Hayat şarap gibidir keder de var neşe de *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına

Geceyi Örttüm Üstüme Evim hala sen kokuyor Saçların yastığımda Ne veda edebildim sana ne sarıldım doya doya Sildik attık her şeyi Ama ister miydik silmeyi Ne olurdu son defa görebilseydim seni *** Geçmiyor geçmez dibi yok günlerin Terk etti beni bu sahte dünya Rüyalarım da küsmüş bana Ve yalnızlığımla ben baş başa Of of of of Geceyi örtüm üstüme Görmesinler diye mutsuzluğumu Geceyi örtüm üstüme

Yarım ve Yalnız Hani derdin ya bir şeyler eksik Asıl şimdi eksik kaldık yarım ve yalnız Beni böyle karanlığa nasıl itersin Daha bir şey yaşamadık neden gidersen Zaman dursun borcum olsun geçmesin Kıyamet mi bu yangın mı varsın beklesin *** Ne yağmurlarda ıslandık senle Ne caddelerde koştuk el ele Ne okyanuslar aştık birlikte Özledim seni Neredesin nerde

Aldatıldık Arkadaş Aldatıldık arkadaş yine bu gece Aldatıldık arkadaş yine bu gece Vurup gidenin de adı arkadaş İlahi taktir gibi değil mi sence de *** Vurulduk arkadan, hançerlendik sinsice *** Yeter, dağılsın şu bulutlar Hep kaybedecek değil ya insan Bir kez de elimizden tutsun hayat Be arkadaş... *** Yeter, dağılsın şu bulutlar Hep kaybedecek değil ya insan Bir kez de elimizden tutsun hayat Be arkadaş... *** Sarhoşum arkadaş Elimde bir şişe Yine coştum arkadaş Kimsem yok, öylece *** Yalnızlığın o soğuk kollarında Ağladım arkadaş, dertler derya deniz, yine bu gece *** Yeter, dağılsın şu bulutlar Hep kaybedecek değil ya insan Bir kez de elimizden tutsun hayat Be arkadaş...23 Yeter,…

Affedecek Misin Çok geç tanıdım seni Ne de çabuk kaybettim sanki Hiç bitmeyecek bir rüyaydın zannettim Şimdi hasta bir çocuk gibi sokağa hasret Dalarak hayallere yaşadım sanıyorum *** Affedecek misin beni tekrar sevecek misin Yoksa beni hayatından silecek misin Ya beklerim sonsuza dek yada biter giderim Ölüm beni bulmadan gelecek misin

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım *** Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım *** Tatmadığım zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı izim Taşa geçer kendime geçmez sözüm Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım *** Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım