Erkin Koray

Akrebin gözleri her an üstümde sanki Akrebin gözleri öyle yaman ki Öylece bakıyor hiç göz kırpmadan Bekliyor beni kımıldamadan *** Bekliyor beni kımıldamadan Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep *** Hainlikle dolu boşalan bakışları Sanki bitmez bir kin nefret soluyor Yavaş yavaş yandan yaklaşışları Belli ki küçük bir fırsat kolluyor *** Belli ki küçük bir fırsat kolluyor Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep, akrep Akrep, akrep, akrep, akrep, ah, ah *** Sen oradasın, ben buradayım Sanma ki ben korkulardayım Bundan böyle ben kuşkulardayım *** Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep *** Akrebin gözleri, zaman böyle geçerken Bekleme boşuna, bekleme beni Bir yerlerden gelip bir de giderken Varolmak, yokolmak ne farkeder ki? *** Varolmak, yokolmak ne farkeder ki? Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep, ah *** Akrebin gözleri akrebin akrep

Bu gün de bir dolaştım sokak sokak Beş on çocuk sıra çemberler gibi Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Bu gün de bir dolaştım sokak sokak Beş on çocuk sıra çemberler gibi Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Kimi çapkın kimi başı boş gibi Sokakların en kıdemli hakimi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi *** Kimi çapkın kimi başı boş gibi Sokakların en kıdemli hakimi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi *** Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi