Erkin Koray

Akrebin Gözleri Akrebin gözleri her an üstümde sanki Akrebin gözleri öyle yaman ki Öylece bakıyor hiç göz kırpmadan Bekliyor beni kımıldamadan *** Bekliyor beni kımıldamadan Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep *** Hainlikle dolu boşalan bakışları Sanki bitmez bir kin nefret soluyor Yavaş yavaş yandan yaklaşışları Belli ki küçük bir fırsat kolluyor *** Belli ki küçük bir fırsat kolluyor Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep, akrep Akrep, akrep, akrep, akrep, ah, ah *** Sen oradasın, ben buradayım Sanma ki ben korkulardayım Bundan böyle ben kuşkulardayım *** Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep *** Akrebin gözleri, zaman böyle geçerken Bekleme boşuna, bekleme beni Bir yerlerden gelip bir de giderken Varolmak, yokolmak ne farkeder ki? *** Varolmak, yokolmak ne farkeder ki? Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep Akrebin gözleri akrebin akrep, ah *** Akrebin gözleri akrebin akrep

Gün Ola Harman Ola Yıllar oldu halim böyle Gün ola harman ola Kor olup dönmeden küle Sabır ola sarman ola *** Nerde o pembe yarınlar? Nerede mor kaldırımlar? İnsanoğlu böyle mi var? Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var? Gün ola harman ola Gün ola harman ola Gün ola harman ola *** Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola *** Ye babam ye ye kalmasın Fakir ekmek de almasın Dünyayı yesen doymazsın Sabır ola sarman ola *** Cambaz olduk bak hepimiz İp üstünde kaderimiz Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola *** Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola Gün ola harman ola Gün ola harman ola *** Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola *** Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola Gün ola harman ola Sabır ola sarman ola

Mezarlık Gülleri Solan yüzleri Dolan elleri Boş gönülleri *** Kollar mezarlık gülleri Kollar mezarlık gülleri Kollar mezarlık gülleri *** Sonsuz düzeni Mutsuz bedeni İpek kefeni *** Gözler mezarlık gülleri Gözler mezarlık gülleri Gözler mezarlık gülleri *** Soğuk taşlarda Yeşil çimlerde Kara toprakta *** Açar mezarlık gülleri Açar mezarlık gülleri Açar mezarlık gülleri

Melek Misin Orda mısın, burda mı? Sağlam mısın, hurda mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? *** Kısmet misin, kahır mı? Gider misin, kalır mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? *** Mavi boncuk taksan da Irmak olup aksan da Şahin olup uçsan da Sorular var kafamda *** Sevda mısın, bela mı? İyi misin, fena mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? *** Mavi boncuk taksan da Irmak olup aksan da Şahin olup uçsan da Sorular var kafamda *** Sevda mısın, bela mı? İyi misin, fena mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı? *** Bilemedim bunları Melek misin, şeytan mı?

Öfke Bir tutam öfke takılır kalır içimde Kurtulamam atamam bu öfkeyi içimden Binlerce hile binlerce hurda varken Bunları unutamam namert cirit atarken *** Seninle bir olalım kurtulalım atalım Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni Seninle bir olalım kurtulalım atalım Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni Gel kurtar beni Gel kurtar beni *** Bir tutam öfke sarar damarlarımı Öfke taştan katı yoksa keskin satır mı? Sanki bir gün gelir öfke bir kabus gibi Öyle bir yerleşir içimden gitmez gibi *** Seninle bir olalım kurtulalım atalım Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni Seninle bir olalım kurtulalım atalım Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni Gel kurtar beni Gel kurtar beni

Mermer Gibi Bu gün de bir dolaştım sokak sokak Beş on çocuk sıra çemberler gibi Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Bu gün de bir dolaştım sokak sokak Beş on çocuk sıra çemberler gibi Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Halleri kalbime yuvarlanarak Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi *** Kimi çapkın kimi başı boş gibi Sokakların en kıdemli hakimi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi *** Kimi çapkın kimi başı boş gibi Sokakların en kıdemli hakimi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi *** Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi

Gökteki Yıldızlar Uzaklardan bana bakarlar Benimle hep sabahlarlar Gökteki yıldızlar *** Başucumda nöbet tutarlar Dinler derdimi sadece onlar Gökteki yıldızlar *** Herkes gider onlar kalırlar Tek dostumdur Gökteki yıldızlar *** Aylar geçse, yıllar geçse Tek dostumdur Gökteki yıldızlar *** Bazen yağmur yavaştan damlar Onlar hemen ağlaşırlar Gökteki yıldızlar *** Bulutlarda beni ararlar Dinler derdimi sadece onlar Gökteki yıldızlar *** Herkes gider onlar kalırlar Tek dostumdur Gökteki yıldızlar *** Aylar geçse, yıllar geçse Tek dostumdur Gökteki yıldızlar *** Tek dostumdur Gökteki yıldızlar Gökteki yıldızlar

Tutturamazsın Tutturamazsın, tutturamazsın Tutturamazsın, tutturamazsın Bu palavları yutturamazsın Bu palavları yutturamazsın *** Yanağı da benli Gözleri nemli Görünüşü demli *** Yanağı da benli Gözleri nemli Görünüşü demli, haydaa *** Halinden de belli Kırk dokuz, elli Halinden de belli Kırk dokuz, elli *** Kalmış iki arada bir derede Çalımları nerede? hayda Kalmış iki arada bir derede Çalımları nerede? *** Kupa ası elinde Tenceresi belinde *** Kupa ası elinde Tenceresi belinde