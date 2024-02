Erkin Koray

Anlamadım Anlamadım ne oldu? O günden bu güne kadar Anlamadım ne oldu? O günden bu güne kadar *** Her günüm bir ayrı Her gecem bir ayrı Her baktığım yerde bir sen Her nefeste her düşüncem sen Anlamadım ne oldu birden? *** Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden *** Sen mevsimler gibi değişen Sen çiçekler gibi açan Sen mevsimler gibi değişen Sen çiçekler gibi açan *** Her gülüşünde güneş gibi doğan Hayatımı dolduran Gönlümün bir tanesi sen Anlamadım ne oldu birden *** Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden

Değmez Kararır gecem yok olur seninle Bir hüzün çöker ansızın üstüme Sensizlik içimi kor gibi yakar Solar gönül bahçem sıcak tenimde *** Bir veda akşamıdır yaşanan Buruk bir anı kalbimde parlayan Resmine bakıp yaşlı gözle ardından Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Kararır gecem yok olur seninle Bir hüzün çöker ansızın üstüme Sensizlik içimi kor gibi yakar Solar gönül bahçem sıcak tenimde *** Bir veda akşamıdır yaşanan Buruk bir anı kalbimde parlayan Resmine bakıp yaşlı gözle ardından Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez

Hadi Git Gecenin yarısı düş mü yoksa gerçek mi? Yine geldin yanıma hadi git Bırak sen beni yeni rüyalarıma Melekler gibi ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi git Aç kollarını yeni dünyalarına Gökkuşağı ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi hadi hadi git