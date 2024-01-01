Aşk İçin Şarkı Sözleri
Erkin Koray Aşk İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Aşk İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Anlamadım ne oldu?
O günden bu güne kadar
Anlamadım ne oldu?
O günden bu güne kadar
***
Her günüm bir ayrı
Her gecem bir ayrı
Her baktığım yerde bir sen
Her nefeste her düşüncem sen
Anlamadım ne oldu birden?
***
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
***
Sen mevsimler gibi değişen
Sen çiçekler gibi açan
Sen mevsimler gibi değişen
Sen çiçekler gibi açan
***
Her gülüşünde güneş gibi doğan
Hayatımı dolduran
Gönlümün bir tanesi sen
Anlamadım ne oldu birden
***
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
-
Kararır gecem yok olur seninle
Bir hüzün çöker ansızın üstüme
Sensizlik içimi kor gibi yakar
Solar gönül bahçem sıcak tenimde
***
Bir veda akşamıdır yaşanan
Buruk bir anı kalbimde parlayan
Resmine bakıp yaşlı gözle ardından
Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Kararır gecem yok olur seninle
Bir hüzün çöker ansızın üstüme
Sensizlik içimi kor gibi yakar
Solar gönül bahçem sıcak tenimde
***
Bir veda akşamıdır yaşanan
Buruk bir anı kalbimde parlayan
Resmine bakıp yaşlı gözle ardından
Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
***
Değmez, aşklara değmez
Yaşlara değmez
Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez
-
Gecenin yarısı düş mü yoksa gerçek mi?
Yine geldin yanıma hadi git
Bırak sen beni yeni rüyalarıma
Melekler gibi ol hadi git
***
Günahların benim olsun
Sevaplarım senin olsun
Paylaştık işte her şeyi hadi git
***
Günahların benim olsun
Sevaplarım senin olsun
Paylaştık işte her şeyi hadi git
***
Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara
Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara
Hadi git ne sen ne de yarınlarım
Yeter artık bitsin rüyam hadi git
***
Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara
Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara
Hadi git ne sen ne de yarınlarım
Yeter artık bitsin rüyam hadi git
***
Acılar sürmez, zaman en güzel çare
Unutursun sen de hadi git
Aç kollarını yeni dünyalarına
Gökkuşağı ol hadi git
***
Günahların benim olsun
Sevaplarım senin olsun
Paylaştık işte her şeyi hadi git
***
Günahların benim olsun
Sevaplarım senin olsun
Paylaştık işte her şeyi hadi git
***
Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara
Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara
Hadi git ne sen ne de yarınlarım
Yeter artık bitsin rüyam hadi git
***
Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara
Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara
Hadi git ne sen ne de yarınlarım
Yeter artık bitsin rüyam hadi git
***
Acılar sürmez, zaman en güzel çare
Unutursun sen de hadi hadi hadi git
-
Bu gece gel benim ol diyemem
Sana ben aşkımı söyleyemem
Utanırım beni öp diyemem
Ele güne sorma beni
Yaralama vurma beni
***
Hani o tatlı gönül çiçeğim
Hani kanatlı beyaz meleğim
Bu gece zevki sefa edelim
Şerefine vur kadehi
Meze yapıp, harca beni
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Bu gece gel benim ol diyemem
Sana ben aşkımı söyleyemem
Utanırım beni öp diyemem
Ele güne sorma beni
Yaralama vurma beni
***
Hani o tatlı gönül çiçeğim
Hani kanatlı beyaz meleğim
Bu gece zevki sefa edelim
Şerefine vur kadehi
Meze yapıp, harca beni
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
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