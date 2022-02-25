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7/24 Dinle Annemin Türküleri

Annemin Türküleri Şarkı Sözleri

Erkin Koray Annemin Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Annemin Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Annemin Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkin Koray

Erkin Koray

Annemin Türküleri

  • Anma Arkadaş

  • Çemberimde Gül Oya

  • Sensiz Yaşayabilmirem (Yandırdın Kalbimi

  • Karadır Kaşların

  • Haydar

  • Dert Olur

  • İzmir'in Kavakları

  • Çatal Çama Kurşun Attım

  • Böyle İnkar İlen

  • Drama Köprüsü

  • Dilirga

  • Derule

  • Emirdağı

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