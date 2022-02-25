Erkin Koray

Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş *** Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş Yanma arkadaş Aaaa Hımmm Anma Arkadaş