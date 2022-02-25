Annemin Türküleri Şarkı Sözleri
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Erkin Koray
Annemin Türküleri
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Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi, yanma arkadaş
Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi, yanma arkadaş
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O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine, kanma arkadaş
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine, kanma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın?
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın?
***
Anma arkadaş, anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş
***
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek sanma arkadaş
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek sanma arkadaş
***
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini, anma arkadaş
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini, anma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın?
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın?
***
Anma arkadaş, anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş
Yanma arkadaş
Aaaa
Hımmm
Anma Arkadaş
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Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
***
Dertleri karıyorum günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
Dertleri karıyorum günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
***
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
***
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım
Al beni, kıyamam seni
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