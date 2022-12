Erkin Koray

Bir derdim var dinleyin ey gökteki yıldızlar Beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar Aşk aşk aşk yüzünden ızdıraba kul oldum Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar *** Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arapsaçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı *** Sen gittin saçlarıma erimez karlar yağdı Mevsimlerin tadı yok baharım sende kaldı Ansızın gidiverdin haber bile vermedin Hem kendin harap oldun hem beni benden ettin Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı

İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma