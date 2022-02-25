Erkin Koray

Arap Saçı Bir derdim var dinleyin ey gökteki yıldızlar Beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar Aşk aşk aşk yüzünden ızdıraba kul oldum Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar *** Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arapsaçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı *** Sen gittin saçlarıma erimez karlar yağdı Mevsimlerin tadı yok baharım sende kaldı Ansızın gidiverdin haber bile vermedin Hem kendin harap oldun hem beni benden ettin Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı

Deli Bile Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun

Emrine Amade Hemen hemen her gün, buradan geçiyor Yüzünde nur var ışık saçıyor Bu nasıl iştir içim eriyor Ağlatıyor beni, ağlatıyor *** Yola çıkıyorum bazen arada Belki geçerken der bi' "Merhaba" Aslında pekte şansım yok ama Gönül bu ferman dinlemiyor *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu?

Mor Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı?