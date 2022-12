Erkin Koray

Her gece ben senin için Döküyorum gözyaşları Her gece ben senin için Döküyorum gözyaşları *** Neden böyle değişti yar Gözlerinin bakışları? Neden böyle değişti yar Gözlerinin bakışları? *** Aşk oyunu bunun adı Ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen Yüreğimde başlar acı *** Aşkımız bir serap oldu Gül yüzüm bak nasıl soldu Aşkımız bir serap oldu Gül yüzüm bak nasıl soldu *** Kurduğumuz hayallerin Sonu neden böyle oldu? Kurduğumuz hayallerin Sonu neden böyle oldu? *** Aşk oyunu bunun adı Ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen Yüreğimde başlar acı

Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor