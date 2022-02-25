Erkin Koray

Aşk Oyunu Her gece ben senin için Döküyorum gözyaşları Her gece ben senin için Döküyorum gözyaşları *** Neden böyle değişti yar Gözlerinin bakışları? Neden böyle değişti yar Gözlerinin bakışları? *** Aşk oyunu bunun adı Ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen Yüreğimde başlar acı *** Aşkımız bir serap oldu Gül yüzüm bak nasıl soldu Aşkımız bir serap oldu Gül yüzüm bak nasıl soldu *** Kurduğumuz hayallerin Sonu neden böyle oldu? Kurduğumuz hayallerin Sonu neden böyle oldu? *** Aşk oyunu bunun adı Ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen Yüreğimde başlar acı

Bana Anlat Her şeyin farkındayım Adın yok sanın yok Çekinme bana anlat *** Bir insan seviyorsa Bu aşkla doyuyorsa durmalı Yanımda durmalı *** Ziyaret etmeden hep Sürekli geliyorsa durmalı Sözünde durmalı *** Adın yok sanın yok Unuttun aslında Yalan çok dolan çok Ben asla inanmam *** Sağın yok solun yok Ve sen tam karşımda Lafın çok sonuç yok Biraz daha rahat *** Söylesene haydi şimdi Çok sevmiştin di mi? Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi? Gizleme derdini Bana anlat, bana Bana anlat, bana

Havaalanı Hhhhhhhhh Haha haha haha haha Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup da çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup ta çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha