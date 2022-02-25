Teşekkürler Şarkı Sözleri
Erkin Koray Teşekkürler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Teşekkürler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Teşekkürler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Her gece ben senin için
Döküyorum gözyaşları
Her gece ben senin için
Döküyorum gözyaşları
***
Neden böyle değişti yar
Gözlerinin bakışları?
Neden böyle değişti yar
Gözlerinin bakışları?
***
Aşk oyunu bunun adı
Ayrılınca kalmaz tadı
Her aklıma gelince sen
Yüreğimde başlar acı
***
Aşkımız bir serap oldu
Gül yüzüm bak nasıl soldu
Aşkımız bir serap oldu
Gül yüzüm bak nasıl soldu
***
Kurduğumuz hayallerin
Sonu neden böyle oldu?
Kurduğumuz hayallerin
Sonu neden böyle oldu?
***
Aşk oyunu bunun adı
Ayrılınca kalmaz tadı
Her aklıma gelince sen
Yüreğimde başlar acı
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Her şeyin farkındayım
Adın yok sanın yok
Çekinme bana anlat
***
Bir insan seviyorsa
Bu aşkla doyuyorsa durmalı
Yanımda durmalı
***
Ziyaret etmeden hep
Sürekli geliyorsa durmalı
Sözünde durmalı
***
Adın yok sanın yok
Unuttun aslında
Yalan çok dolan çok
Ben asla inanmam
***
Sağın yok solun yok
Ve sen tam karşımda
Lafın çok sonuç yok
Biraz daha rahat
***
Söylesene haydi şimdi
Çok sevmiştin di mi?
Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi?
Gizleme derdini
Bana anlat, bana
Bana anlat, bana
-
Hhhhhhhhh
Haha haha haha haha
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup da çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup ta çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
-
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor
***
Bize hiç bakma
Örnek değiliz
Sonunu mutlu
Görmek değiliz
***
Şimdi dönüşü yok diyorum
Sana yolları durduruyorum
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor (Unutulmuyor)
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Yalana alıştır herkesi
Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor
***
Bize hiç bakma
Örnek değiliz
Kaldığı yerden
Sürmek değiliz
***
Şimdi dönüşü yok diyorum
Sana yolları durduruyorum
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor (Unutulmuyor)
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Yalana alıştır herkesi
Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor
***
Üç kişi beş kişi on kişi
Yordu çok herkesi aşk işi
Akıyor hayat ama bir kişi
Unutulmuyor
Bende unutulmuyor
Bende unutulmuyor
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