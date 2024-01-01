Bir Gün Geçti Şarkı Sözleri
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Erkin Koray
Bir Gün Geçti
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Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım
Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım
Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım
Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım
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Sen benim kaderimin verdiği en güzel
En şirin dertsin
Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin
En şirinisin, en şirinisin
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Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor
Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor
Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor
Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor
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Sen benim kaderimin verdiği en güzel
En şirin dertsin
Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin
En şirinisin, en şirinisin