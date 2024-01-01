Erkin Koray

Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım *** Sen benim kaderimin verdiği en güzel En şirin dertsin Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin En şirinisin, en şirinisin *** Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor *** Sen benim kaderimin verdiği en güzel En şirin dertsin Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin En şirinisin, en şirinisin