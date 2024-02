Erkin Koray

Yanağım yanağında, dudağım dudağında Yanağım yanağında, dudağım dudağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Sallasana doyayım gönül salıncağında Sallasana doyayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Salla beni uçayım gönül salıncağında Salla beni uçayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gönül salıncağında Gönül salıncağında Gönül salıncağında