Erkin Koray

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Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Kır atıma cemin konağı tutmaz
***
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
***
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Kır atımın sekişinden bilmişler
Kır atımın sekişinden bilmişler
***
Beni öldürmeye karar vermişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
***
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Kır atıma cemin konağı tutmaz
***
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
***
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
-
Yanağım yanağında, dudağım dudağında
Yanağım yanağında, dudağım dudağında
Salla beni sevgilim gönül salıncağında
Salla beni sevgilim gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
***
Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım
Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım
Sallasana doyayım gönül salıncağında
Sallasana doyayım gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
***
Gözlerimi kapayım derdimi unutayım
Gözlerimi kapayım derdimi unutayım
Salla beni uçayım gönül salıncağında
Salla beni uçayım gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
***
Gönül salıncağında
Gönül salıncağında
Gönül salıncağında
-
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
***
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah
(Ay)
***
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
***
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah
(Ay, ay)
-
Hayat bir teselli, acı, ızdırap
Ben miyim bilemem zaman mı harap
Hayat bir teselli, acı, ızdırap
Ben miyim bilemem zaman mı harap
***
Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş
Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş
Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş
Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş
***
Dokunmayın halime, bırakın beni
Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş
Dokunmayın halime, bırakın beni
Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş
***
Kasırga mı fora mı hayat gülleri?
Dünya mı bilemem ben miyim deli
Kasırga mı fora mı hayat gülleri?
Dünya mı bilemem ben miyim deli
***
Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş
Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş
Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş
Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş
***
Dokunmayın halime bırakın beni
Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş
Dokunmayın halime bırakın beni
Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş
-
Dörtnala gelip, Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim
***
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar bizim
***
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim
***
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim
***
Haydi evlatlar
Sağ ol, var ol
***
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın
Yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim
***
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar bizim
***
Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim
***
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar bizim
***
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar
Bizim dostlar dostlar dostlar lar lar lar
Bizim dostlar lar lar lar
-
Bir bakarım dünya çökmüş köz olmuş
Bir bakarım yüzler gülmüş yaz olmuş
İnsan kuş değil de şeytan misali
Dost acı söylermiş darılma e mi
Dost acı söylermiş darılma e mi
***
Dilinden düşmezdi Allah'ın adı
Ahreti düşünmez var mı faydası?
Hem beni aldatır hem de kendini
Dost acı söylermiş darılma e mi
***
İt değiliz ki biz dağa küselim
Öküz değiliz ki bağı sökelim
Gaye kardeşlikse gel tut elimi
Dost acı söylermiş darılma e mi
***
İt değiliz ki biz dağa küselim
Öküz değiliz ki bağı sökelim
Gaye kardeşlikse gel tut elimi
Dost acı söylermiş darılma e mi
-
-
Şu derenin alıcı, edalım aman
Aman, kınalı parmak ucu
Haydi, kınalı parmak ucu
***
Evlenmeyen kızların, güzelim aman
Aman, kabul olmaz orucu
Haydi, kabul olmaz orucu
***
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Kaşı gözü sürmeli, canım tımbıllı
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Ak elleri kınalı, canım tımbıllı
***
Bir taş attım alıca, edalım aman
Aman, bir kuş vurdum delice
Haydi, bir kuş vurdum delice
***
Öyle bi' yâr sevdim ki, edalım aman
Aman, gözleri sürmelice
Haydi, gözleri sürmelice
***
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Kaşı gözü sürmeli, canım tımbıllı
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Ak elleri kınalı, canım tımbıllı
***
Şu derenin armudu, edalım aman
Aman, annen baban var mıydı?
Haydi, annen baban var mıydı?
***
Annen baban olsaydı, edalım aman
Aman, bizi bur'da kor muydu?
Haydi, bizi bur'da kor muydu?
***
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Kaşı gözü sürmeli, canım tımbıllı
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Ak elleri kınalı, canım tımbıllı
***
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Kaşı gözü sürmeli, canım tımbıllı
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Ak elleri kınalı, canım tımbıllı
***
Oy tımbıllı, tımbıllı, canım tımbıllı
Kaşı gözü sürmeli