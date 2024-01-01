Erkin Koray

-
Sesini duymasın canım yabancı kılar
Gönülden anlarsan canım gözlerime bak
Sevdanın saçına canım vurduğum tarak
Elimden mi nedir canım sert Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
***
Eğer avucumda canım koparsa sazım
Tel tel saçlarını canım bırak uzasın
Bir bahardan sonra canım gelen bu yazın
Düşmeden ardına canım kar Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
***
Haydi sen ışık ol canım pervane de ben
Ben kanat çırpayım canım beni yak birden
Öyle bir sevda ki canım eğer istesen
En büyüğü bende canım var Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
-
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Kalbin ömürlük bende emanet
Kalbin ömürlük bende emanet
-
Her gün adını saklayıp anıları gizledim
Belki de gelirsin diye pencerede bekledim
İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım
Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım
Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma
Bunu bana yapma
Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma
Bunu bana yapma
-
Üflediler söndüm
karanlikta gönlüm
hic bilmezdim ama
derindeymiş pek derdim
bak içime gör beni
tut elimden yak beni
istemezsen bu aşkı
otur baştan yaz beni
aklım nasıl şaşkın
sevdam deli taşkın
sen görmezsin amma
narındayim ben askin
bak icime gor beni
tut elimden yak beni
istemezsen bu aski
otur bastan yaz beni
-
Zorlama şartları zorlama sevdiğim
Bak elimden geleni yaptım senin için
Hayal etmek güzel fakat gerçekler zor
Bbırak her şey gibi bu da böle bitsin
Şimdi ben giderken ardından bakma
Yanan yüreğime birde sen ateş atma
Sevme bir daha beni sevme
Asla yüzümü görme
Bunu benden isteme
Hani sana birgün bazı şeyler söylemiştim
Sen sadece aşkı düşün deyip kesmiştin
Her şey çok güzel biraz fazla güzel
Ben çok ama çok korkuyorum demiştin
-
-
-
Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da
Aramızda derin diyarlar açsan da
Her şeyinle bana karşı koysan da
Gözlerin saklamaz bu sevdamızı
Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da
Aramızda derin diyarlar açsan da
Her şeyinle bana karşı koysan da
Gözlerin saklamaz bu sevdamızı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız bu aşkı sevdayı
Ardıma bakmadan kaçıp dursam da
Ellerim boşlukta yalnız kalsam da
Yüreğimden seni kovalasam da
Gözlerim saklamaz bu sevdamızı
Ardıma bakmadan kaçıp dursam da
Ellerim boşlukta yalnız kalsam da
Yüreğimden seni kovalasam da
Gözlerim saklamaz bu sevdamızı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız bu aşkı sevdayı
-
Söz kesildi tattım cehennemi
Söz kesildi tanıdım kaderimi
Ah sen ağlayan sen değilsin
Ah sen yinede sen bilirsin
Ah sen inleyen sen değilsin
Ah sen yinede sen bilirsin
Sen kopardın bu fırtınayı
Sen kararttın aşkımızı
Ellerim titresede
Düştüğüm yalanlardan
Gidemezsin bana sormadan
-
Bir rüzgarla gelen güzelim düşler
Bir yağmur yağar unutulur gider
Avutma beni ben biliyorum
Avutma beni anlıyorum
Bir varsın bir yoksun hayal gibi
Sanki kaybolmuş çocuklar gibi
O kadar güzelsin ki gitme kal
Hiç söylemediğim sözcükler gibi
Avutma beni ben biliyorum
Avutma beni anlıyorum
Hep yalnızdım yalnız kalacağım
Boş yastıklara sarılacağım
Seni hep bir rüya sayacağım
Böyle kendimi kandıracağım
Avutma beni ben biliyorum
Avutma beni anlıyorum
-
Doğarken savruldum ben den
bir can koptu bu bedenden
kirpiğinin gölgesinden
tanıdım ya seni oğlum
Kirpiğinin gölgesinden
tanıdım ya seni oğlum
Aç gözünü bana uyan
bundan sonra bana dayan
dünya geçse karşına
bil ki senden yanayım
oğlum oğlum
Sen daha yokken vardın
benim içimde bir andın
söyle nerelerde saklandın
seni bulmaya geldim oğlum
söyle nerelerde saklandın
seni bulmaya geldim oğlum
Aç gözünü bana uyan
bundan sonra bana dayan
dünya geçse karşına
bil ki senden yanayım
oğlum oğlum
-
Alma attım yuvarlandı oğul oğul oğul oğul oy
Gitti beşiğe dayandı
Bebek uykudan uyandı
Nenni oğul oğul
Nenni yavrum yavrum
Nenni balam balam
Nenni yavrum yavrum nenni
***
Sana bebek diyemedim
Ak sütümden veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni yavrum yavrum
Nenni balam balam nenni
***
Gelin kızlar çaydan geçek oğul oğul oğul oğul oy
Çay bulanık nerden içek
Bebek öldü kefen biçek
Nenni oğul oğul
Nenni balam balam
Nenni yavrum yavrum
Nenni balam balam nenni
***
Sana bebek diyemedim
Ak sütümden veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni balam balam
Nenni kuzum kuzum nenni
-
-
-
Her gün adını saklayıp anıları gizledim
Belki de gelirsin diye pencerede bekledim
İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım
Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım
Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma
Bunu bana yapma
Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma
Bunu bana yapma
-
Uzaklardasın şimdi, dünya kadar
Duymadım ki sesini, ömür kadar
Belki görmem yüzünü, ölene kadar
***
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
***
Bilmeni isterdim bir şeyi
Söylemek isterdim bir şeyi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Uzaklardasın şimdi, dünya kadar
Duymadım ki sesini, ömür kadar
Belki görmem yüzünü, ölene kadar
***
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
***
Bilmeni isterdim bir şeyi
Söylemek isterdim bir şeyi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi