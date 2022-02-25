Erkin Koray

Aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok Aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok *** Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sorarsın? Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sorarsın? *** Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler