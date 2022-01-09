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7/24 Dinle Erkin Koray

Erkin Koray

Nostalji

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01

Sevince

02

Gönül Salıncağı

03

Fesuphanallah

04

Öyle Bir Geçer Zaman ki

05

Cemalim

... KAPAT
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Albümler

Gün Ola Harman Ola Erkin Koray

The Best Of Erkin Koray

Tamam Artık & Öyle Bir Geçer Zaman Ki Erkin Koray

Dünden Esintiler Erkin Koray

Fesuphanallah Erkin Koray

Hay Yam Yam Erkin Koray

Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) Erkin Koray

Dünden Esintiler-2 (Çöpçüler-Ceylan) Erkin Koray

Nihansın Dideden Erkin Koray

Gün OIa Harman Ola Erkin Koray

Çalma Listeleri

45'lik

45'lik

Erkin Koray

Erkin Koray

Retro Şarkılar

Retro Şarkılar

Gün Batımı

Gün Batımı

70'ler | Hareketli Şarkılar

70'ler | Hareketli Şarkılar

80'ler | Slow Şarkılar

80'ler | Slow Şarkılar

Anadolu Rock Nostalji

Anadolu Rock Nostalji

70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler

70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler

80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler

80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler

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