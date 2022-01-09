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01
Sevince
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02
Gönül Salıncağı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Urfalı Babi
Besteci:
Sadettin Öktenay
03
Fesuphanallah
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erkin Koray
Besteci:
Erkin Koray
04
Öyle Bir Geçer Zaman ki
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05
Cemalim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ürgüplü Refik Başaran
Besteci:
Ürgüplü Refik Başaran
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Albümler
Gün Ola Harman Ola
Erkin Koray
The Best Of
Erkin Koray
Tamam Artık & Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Erkin Koray
Dünden Esintiler
Erkin Koray
Fesuphanallah
Erkin Koray
Hay Yam Yam
Erkin Koray
Dünden Esintiler-1 (Şaşkın)
Erkin Koray
Dünden Esintiler-2 (Çöpçüler-Ceylan)
Erkin Koray
Nihansın Dideden
Erkin Koray
Gün OIa Harman Ola
Erkin Koray
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