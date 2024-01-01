Erkin Koray

Dost Acı Söyler Bir bakarım dünya çökmüş köz olmuş Bir bakarım yüzler gülmüş yaz olmuş İnsan kuş değil de şeytan misali Dost acı söylermiş darılma e mi Dost acı söylermiş darılma e mi *** Dilinden düşmezdi Allah'ın adı Ahreti düşünmez var mı faydası? Hem beni aldatır hem de kendini Dost acı söylermiş darılma e mi *** İt değiliz ki biz dağa küselim Öküz değiliz ki bağı sökelim Gaye kardeşlikse gel tut elimi Dost acı söylermiş darılma e mi *** İt değiliz ki biz dağa küselim Öküz değiliz ki bağı sökelim Gaye kardeşlikse gel tut elimi Dost acı söylermiş darılma e mi

Gönül Salıncağı Yanağım yanağında, dudağım dudağında Yanağım yanağında, dudağım dudağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Sallasana doyayım gönül salıncağında Sallasana doyayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Salla beni uçayım gönül salıncağında Salla beni uçayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gönül salıncağında Gönül salıncağında Gönül salıncağında

Fesuphanallah Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah *** Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah' Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah' Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah (Ay) *** Âlemin keyfi yerinde yine maşallah Âlemin keyfi yerinde yine maşallah Bize de bir gün kader güler, güler inşallah Bize de bir gün kader güler, güler inşallah *** Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah' Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah' Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah (Ay, ay)

Cemalim Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez Kır atıma cemin konağı tutmaz Kır atıma cemin konağı tutmaz *** Oğlun da pek küçük yerini tutmaz Oğlun da pek küçük yerini tutmaz Cemalım Cemalım algın Cemalım Al kanlar içinde kaldın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım *** Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Kır atımın sekişinden bilmişler Kır atımın sekişinden bilmişler *** Beni öldürmeye karar vermişler Beni öldürmeye karar vermişler Cemalım Cemalım algın Cemalım Al kanlar içinde kaldın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım *** Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez Kır atıma cemin konağı tutmaz Kır atıma cemin konağı tutmaz *** Oğlun da pek küçük yerini tutmaz Oğlun da pek küçük yerini tutmaz Cemalım Cemalım algın Cemalım Al kanlar içinde kaldın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım *** Cemalım Cemalım algın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım Cemalım Cemalım algın Cemalım

Hayat Bir Teselli Hayat bir teselli, acı, ızdırap Ben miyim bilemem zaman mı harap Hayat bir teselli, acı, ızdırap Ben miyim bilemem zaman mı harap *** Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş *** Dokunmayın halime, bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş Dokunmayın halime, bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş *** Kasırga mı fora mı hayat gülleri? Dünya mı bilemem ben miyim deli Kasırga mı fora mı hayat gülleri? Dünya mı bilemem ben miyim deli *** Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş *** Dokunmayın halime bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş Dokunmayın halime bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş

Bizim Dostlar Dörtnala gelip, Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Bu memleket bizim *** Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar bizim *** Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak Ve ipek bir halıya benzeyen toprak Bu cehennem, bu cennet bizim *** Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim *** Haydi evlatlar Sağ ol, var ol *** Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın Yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim *** Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar bizim *** Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret bizim *** Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar bizim *** Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar Bizim dostlar dostlar dostlar lar lar lar Bizim dostlar lar lar lar