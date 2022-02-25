Estarabim Şarkı Sözleri
Erkin Koray Estarabim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Estarabim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Estarabim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
***
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
***
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
***
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Güller bitti dilimde
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim