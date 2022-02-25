Erkin Koray

Çok memleketler gezdim Neler gördüm, görmedim Çok memleketler gezdim Neler gördüm, görmedim *** Şu kocaman dünyada Senin gibi görmedim Şu kocaman dünyada Senin gibi görmedim *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim (A ho, a ho, a ho, a ho, a ho) *** Ateş olmayan yerde Duman tütmezmiş derler Ateş olmayan yerde Duman tütmezmiş derler *** Zaman zaman halini Bir görseler gülerler Zaman zaman halini Bir görseler gülerler *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim (A ho, a ho, a ho, a ho, a ho) *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Güller bitti dilimde *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim