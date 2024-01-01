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7/24 Dinle Altın Düetler 2

Altın Düetler 2 Şarkı Sözleri

Erkin Koray Altın Düetler 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Altın Düetler 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Düetler 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkin Koray

Erkin Koray

Altın Düetler 2

  • Eyvah

  • Deli Divane Ft Erol Evgin

  • İçimdeki Fırtına Ft Erol Evgin

  • Tüm Bir Yaşam Ft Erol Evgin

  • Sitem Ft Erol Evgin

  • Yeter Ft Erol Evgin

  • Bir İlkbahar Sabahı Ft Erol Evgin

  • Bizim Tango Ft Erol Evgin

  • Canım Benim Ft Erol Evgin

  • Bir Bakışın Yetti Ft Erol Evgin

  • Etme Eyleme Ft Erol Evgin

  • İbadetim Ft Erol Evgin

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