Erkin Koray

İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma