Erkin Koray

Goca Dünya Dünya handır han içinde Yaşar o ruh can içinde Rüya gibi gelir geçer İnsanoğlu gam içinde *** Dertli ağlar dertsiz ağlar Dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar Dünya içinde *** Hey gidi goca dünya Gam yükü müsün? Söyle fani dünya söyle Dert küpü müsün? *** Hey gidi goca dünya Gam yükü müsün? Söyle fani dünya söyle Dert küpü müsün? *** Dünya döner değirmendir İnsan içinde çavdardır Bugün gelen yarın gider Dolup boşalan bir handır *** Dertli ağlar dertsiz ağlar Dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar Dünya içinde *** Hey gidi goca dünya Gam yükü müsün? Söyle fani dünya söyle Dert küpü müsün? *** Hey gidi goca dünya Gam yükü müsün? Söyle fani dünya söyle Dert küpü müsün?

Alışamadım Zaman akar, zaman gider Bir sıkıntı biner bedenime Her dakika ve her saniye Çırpınır yüreğim hasretine *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Soluduğum bu şehir Artık benim değil O gölge veren ağaç Artık burada değil *** Bildiğim güzellikler Yabancılaştı bana Göklerde parıldayan Benim yıldızım değil *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente

Ankara Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da