Fesuphanallah Şarkı Sözleri
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Erkin Koray
Fesuphanallah
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Yanağım yanağında, dudağım dudağında
Yanağım yanağında, dudağım dudağında
Salla beni sevgilim gönül salıncağında
Salla beni sevgilim gönül salıncağında
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Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
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Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım
Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım
Sallasana doyayım gönül salıncağında
Sallasana doyayım gönül salıncağında
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Başım dönsün, her şey dönsün salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
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Gözlerimi kapayım derdimi unutayım
Gözlerimi kapayım derdimi unutayım
Salla beni uçayım gönül salıncağında
Salla beni uçayım gönül salıncağında
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Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni
Dünyam dönsün gönül salıncağında
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Gönül salıncağında
Gönül salıncağında
Gönül salıncağında
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