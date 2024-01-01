Erkin Koray

-
Gözlerim her yerde seni ararım
Bir gün geçmedi seni aradım
Gözlerim her yerde seni ararım
Bir gün geçmedi seni aradım
Anladım sensizlik bir boş hayattı
Sevgilim sensizlik bir boş hayattı
***
Biliyorsun bunu, gelmiyorsun
Kalbimin sesini duymuyor musun?
Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin
Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin
Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin
Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin
***
Sevgiye, şefkate her gün muhtacım
İsterdim her günümde bir sen olsaydın
Sevgiye, şefkate her gün muhtacım
İsterdim her günümde bir sen olsaydın
Sevgine aşkına mahrum ettin beni
Yüzüm hiç gülmedi gittin gideli
***
Biliyorsun bunu, gelmiyorsun
Kalbimin sesini duymuyor musun?
Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin
Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin
Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin
Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin
-
Aşktan yana şansım yok
Ağlıyorum derdim çok
Aşktan yana şansım yok
Ağlıyorum derdim çok
***
Aşkımı kaybetmişim
Sordum sordum bulan yok
Aşkımı kaybetmişim
Sordum sordum bulan yok
***
Dün gece çok aradım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
***
Dün gece çok aradım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
***
Sokaklarda ne ararsın?
Beni kimden sorarsın?
Sokaklarda ne ararsın?
Beni kimden sorarsın?
***
Ben düştüm aşk ateşine
Sen de düşme yanarsın
Ben düştüm aşk ateşine
Sen de düşme yanarsın
***
Dün gece çok aradım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
***
Dün gece çok aradım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
***
Dün gece çok aradım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
***
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
-
Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok
Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
***
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
***
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
***
Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım
Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
***
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
***
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
-
Anlamadım ne oldu?
O günden bu güne kadar
Anlamadım ne oldu?
O günden bu güne kadar
***
Her günüm bir ayrı
Her gecem bir ayrı
Her baktığım yerde bir sen
Her nefeste her düşüncem sen
Anlamadım ne oldu birden?
***
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
***
Sen mevsimler gibi değişen
Sen çiçekler gibi açan
Sen mevsimler gibi değişen
Sen çiçekler gibi açan
***
Her gülüşünde güneş gibi doğan
Hayatımı dolduran
Gönlümün bir tanesi sen
Anlamadım ne oldu birden
***
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Ben sevmeyen, sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
Seviyorum deli gibi gönülden
-
Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak."
"Yaşamın anahtarı sende."
Ne ekersen sonunda onu biçersin
***
Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak."
"Yaşamın anahtarı sende."
Ne ekersen sonunda onu biçersin
***
Alnıma yazılmış olan olur
Çekmeye ben de mecburum
Razı isem ben kaderime kolay olur
***
Alnıma yazılmış olan olur
Çekmeye ben de mecburum
Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur
Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur
***
Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak"
"Her istediğin olur sanma."
Boş ümitlerle heba olup da gidersin
***
Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak."
"Her istediğin olur sanma."
Boş ümitlerle heba olup da gidersin
***
Alnıma yazılmış olan olur
Çekmeye ben de mecburum
Razı isem ben kaderime kolay olur
***
Alnıma yazılmış olan olur
Çekmeye ben de mecburum
Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur
Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur
Olay olur, olay olur
-
Bendim bu dağların garip çobanı (Çobanı)
Gönlüm düştü sevdim bizim Ceylan'ı (Ceylan'ı)
Dedi "Çoban iste beni babamdan" (Babamdan)
Dedim "Çoban kız ister mi ağadan?" (Ağadan)
***
"Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım
"Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım
Dedi ki "Niye, niye, niye, niye"
Dedim "Ağam duyarsa vurdurur beni"
Vurur çifte tüfenk ile öldürür beni
Benim gibi bir çobana verir mi seni?
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
Dedim sonra boynunu büktü de gitti (Ah)
***
Gözlerinden yaşları döktü de gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
***
Dedi "Çoban sevgilimsin, canımsın" (Canımsın)
Dedim "Sen de baban gibi zalimsin" (Zalımsın)
Üç gün sonra beni dağda buldular (Buldular)
Gelip gelip tam böğrümden vurdular (Vurdular)
***
"Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım
"Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım
Dedi ki "Niye, niye, niye, niye"
Dedim "Ağam duyarsa vurdurur beni"
Vurur çifte tüfenk ile öldürür beni
Benim gibi bir çobana verir mi seni?
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
Dedim sonra boynunu büktü de gitti (Ah)
***
Gözlerinden yaşları döktü de gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
Testisini vurdu yere kırdı da gitti
-
Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım
Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım
Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım
Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım
***
Sen benim kaderimin verdiği en güzel
En şirin dertsin
Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin
En şirinisin, en şirinisin
***
Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor
Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor
Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor
Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor
***
Sen benim kaderimin verdiği en güzel
En şirin dertsin
Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin
En şirinisin, en şirinisin
-
Penceresi cam cama, muallim
Penceresi cam cama, muallim
Selam saldım amcana, muallim
Selam saldım amcana, muallim
Amcan kızın vermezse, muallim
Amcan kızın vermezse, muallim
Turşu kursun fincana, muallim
Turşu kursun fincana, muallim
***
Penceresi kapalı, muallim
Penceresi kapalı, muallim
Kolu altın saatlı, muallim
Kolu altın saatlı, muallim
Sen böyle değil idin, muallim
Sen böyle değil idin, muallim
Ablasından öğütlü, muallim
Ablasından öğütlü, muallim
***
Penceresi perdeli, muallim
Penceresi perdeli, muallim
Çiçek açtı zerdali, muallim
Çiçek açtı zerdali, muallim
Yeni de bir yar sevdim, muallim
Yeni de bir yar sevdim, muallim
O da benden sevdalı, muallim
O da benden sevdalı, muallim
-
Sönük kalır mehtap bile
Yanakların benzer güle
Güzelliğin dillden dile
Söylenir bana, söylenir bana
Söylenir bana, söylenir bana
***
Yanıyor kalbim senin aşkınla
Dertlere düşürdün, bir bakışınla
Dertlere düşürdün, bir bakışınla
Öldürme derdinle, bu genç yaşımda
Düşman gibi görme beni kalbe vurma hançerini
Küle dondur ateşini
Sen derdin bana, sen derdin bana
Sen derdin bana, sen derdin bana
***
Ben acı çeksem kim dermen olur?
Gözlerimin yaşı akar sel olur
Gözlerimin yaşı akar sel olur
Derdime bir çare bulsan ne olur
Gözüm görmez hiç bir şeyi
Unutturdun sen her şeyi
Yar seninle sevişmeyi
Çok görme bana, çok görme bana
Çok görme bana, çok görme bana
Çok görme bana, çok görme bana
Çok görme bana, çok görme bana
-
Bilmem ki ben mi sen, yoksa sen mi ben?
Benden de yakınsın sen bana benden
Hasretin zehrinden sevda meyinden
İçilen sen, içtiren sen, içen ben
Hasretin zehrinden sevda meyinden
İçilen sen, içtiren sen, içen ben
Sevmek mi sevgilim benim günahım?
Göklere erişti feryadım, ahım
Aşkımın şahidi olsun Allah'ım
Sevilen sen, sevdiren sen, seven ben
Aşkımın şahidi olsun Allah'ım
Sevilen sen, sevdiren sen, seven ben
***
Seninle kayboldu güneşim, ayım
Şimdi bir karanlık renksiz dünyayım
Yıkıldı temelden gönül sarayım
Yıktıran sen, yaktıran sen, yanan ben
Yıkıldı temelden gönül sarayım
Yıktıran sen, yaktıran sen, yanan ben
Değeri yok mudur sende mazinin?
El ele, göz göze geçen günlerin
Sayende esiri oldum ecelin
Yaşayan sen, yaşanan, sen ölen ben
Sayende esiri oldum ecelin
Yaşayan sen, yaşanan sen, ölen ben
Yaşayan sen, yaşanan sen, ölen ben