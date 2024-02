Erkin Koray

Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Anladım sensizlik bir boş hayattı Sevgilim sensizlik bir boş hayattı *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin *** Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgine aşkına mahrum ettin beni Yüzüm hiç gülmedi gittin gideli *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin