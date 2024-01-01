Erkin Koray

Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah Bu canım da eridi de gitti acımadın billah Bu canım da eridi de gitti acımadın billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah Eda sende çalım da sende edi medi billah Eda sende çalım da sende edi medi billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah Arkası seni beni harcar edi medi billah Arkası seni beni harcar edi medi billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah