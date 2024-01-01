Haftanın Yedi Günü Şarkı Sözleri
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Erkin Koray
Haftanın Yedi Günü
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Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah
Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah
Bu canım da eridi de gitti acımadın billah
Bu canım da eridi de gitti acımadın billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah
Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah
Eda sende çalım da sende edi medi billah
Eda sende çalım da sende edi medi billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah
Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah
Arkası seni beni harcar edi medi billah
Arkası seni beni harcar edi medi billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah