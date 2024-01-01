Erkin Koray

-
Nasıl da gezdin tozdun benden habersiz
Bakıp da geçtin gözyaşıma insafsız
Nasıl da gezdin tozdun benden habersiz
Bakıp da geçtin gözyaşıma insafsız
Kuşlar etsin yüreğine insafsız
Kuşlar etsin yüreğine insafsız
***
Bir kere gelmedin bir kere gülmedin
Bil ki gözümde zindana benzedin
İnsafsız ahh ahh ahh ahh insaf
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
***
Çekip de gittin eloğluna imansız
Apansızın kaldım yalnız insafsız
Çekip de gittin eloğluna imansız
Apansızın kaldım yalnız insafsız
Kuşlar etsin ciğerine insafsız
Kuşlar etsin ciğerine insafsız
***
Bir kere gelmedin bir kere gülmedin
Bil ki gözümde zindana benzedin
İnsafsız ahh ahh ahh ahh insaf
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
***
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
İnsaf insaf insaf insaf insafsız
-
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
-
Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Seni saran kemerden belini kıskanırım
Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Seni saran kemerden belini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım?
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım?
Öleceğim derdimden
***
Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım?
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım?
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım?
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
-
Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde terkettin beni
Bir derdin üstüne bin derdi kattın
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine yar olur sanma
Yine benim sana tek yar olacak
Yine benim sana tek yar olacak
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Gönlümü vermezdim böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin
Seni sevmektense keşke ölseydim
Seni sevmektense keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Ah, kabahat sende
***
Kabahat sende
-
Tamam artık, tamam artık
Kırk yılda bir bir hata yaptık
Kırk yılda bir bir hata yaptık
Tamam artık
***
Sevmem artık, sevmem artık
Bu tongaya bir kere bastım
Bu tongaya bir kere bastım
Sevmem artık
***
Artık hiç kimselere gitmem de, gülmem de
Gönlüm rahat, kafam rahat ölsem de, ölsem de
İki tane güzel ile gönlünü hoş et
Gününü gün et
***
Benden başka harcanacak adam yok mu?
Benden başka harcanacak adam yok mu?
Ah ah adam yok mu?
Ah ah adam yok mu?
***
Tanımam artık, tanımam artık
Boşuna yol yürümem artık
Boşuna yol yürümem artık
Tamam artık, tamam artık
***
Tamam artık, tamam artık
-
-
Yine bugünlerde bir gariplikler
Var üzerinde (var üzerinde)
Sanıyorum yine geziniyorsun
Çok derinlerde (çok derinlerde)
***
Dalma fazla dalma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Yapma gülüm yapma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
***
Çok derinlerde, çok derinlerde
Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun)
Çok derinlerde, çok derinlerde
Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun)
***
Gözlerinden belli, yine derin derin
Düşünüyorsun (düşünüyorsun)
Hayır dedim anla, ben olmayınca
Bak üşüyorsun (çok üşüyorsun)
***
Dalma fazla dalma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Yapma gülüm yapma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
***
Çok derinlerde, çok derinlerde
Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun)
Çok derinlerde, çok derinlerde
Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun)
Çok derinlerde, çok derinlerde
Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun)
Geziniyorsun (geziniyorsun)
-
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Dün gece bir rüya gördüm
Hayırdır inşallah
Dün gece bir rüya gördüm
Hayırdır inşallah
***
Güller açmış bir bahçede
Ne kadar güzeldin
Güller açmış bir bahçede
Ne kadar güzeldin
Yanıma geldin
***
Bana elini uzattın
Tutar mıyım diye baktın
Bana elini uzattın
Tutar mıyım diye baktın
***
Şunu bil ki unutmadım
Çok sevdim inan ki
Şunu bil ki unutmadım
Çok sevdim inan ki
Şu sözlerini
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Dün gece bir rüya gördüm
Hayırdır inşallah
Dün gece bir rüya gördüm
Hayırdır inşallah
***
Güller açmış bir bahçede
Ne kadar güzeldin
Güller açmış bir bahçede
Ne kadar güzeldin
Yanıma geldin
***
Bana elini uzattın
Tutar mıyım diye baktın
Bana elini uzattın
Tutar mıyım diye baktın
***
Şunu bil ki unutmadım
Çok sevdim inan ki
Şunu bil ki unutmadım
Çok sevdim inan ki
Şu sözlerini
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Hama Rama
Hare Hare
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
***
Hare Krişna
Hare Krişna
Krişna Krişna
Hare Hare
***
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
-
Tuzlu olsun (tuzlu olsun)
Buzlu olsun (buzlu olsun)
Tuzlu olsun (tuzlu olsun)
Buzlu olsun (buzlu olsun)
***
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki muhabbetimiz karpuzlu olsun
***
Sulu olsun (sulu olsun)
Susuz olsun (susuz olsun)
Sulu olsun (sulu olsun)
Susuz olsun (susuz olsun)
***
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki muhabbetimiz hep sonsuz olsun
***
İşte öyle (işte öyle)
Şimdi böyle (şimdi böyle)
İşte öyle (işte öyle)
Şimdi böyle (şimdi böyle)
***
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki muhabbetimiz şalgamlı olsun
***
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki muhabbetimiz şalgamlı olsun
***
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki
İllaki, illaki, illaki