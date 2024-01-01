Erkin Koray

İnsafsız Nasıl da gezdin tozdun benden habersiz Bakıp da geçtin gözyaşıma insafsız Nasıl da gezdin tozdun benden habersiz Bakıp da geçtin gözyaşıma insafsız Kuşlar etsin yüreğine insafsız Kuşlar etsin yüreğine insafsız *** Bir kere gelmedin bir kere gülmedin Bil ki gözümde zindana benzedin İnsafsız ahh ahh ahh ahh insaf İnsaf insaf insaf insaf insafsız İnsaf insaf insaf insaf insafsız *** Çekip de gittin eloğluna imansız Apansızın kaldım yalnız insafsız Çekip de gittin eloğluna imansız Apansızın kaldım yalnız insafsız Kuşlar etsin ciğerine insafsız Kuşlar etsin ciğerine insafsız *** Bir kere gelmedin bir kere gülmedin Bil ki gözümde zindana benzedin İnsafsız ahh ahh ahh ahh insaf İnsaf insaf insaf insaf insafsız İnsaf insaf insaf insaf insafsız *** İnsaf insaf insaf insaf insafsız İnsaf insaf insaf insaf insafsız

Öyle Bir Geçer Zaman Ki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Sana kara yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** Anılara kapılıp kanma Dünyanın da düzeni böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki

Kıskanırım Saçın yüzüne değse telini kıskanırım Seni saran kemerden belini kıskanırım Saçın yüzüne değse telini kıskanırım Seni saran kemerden belini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden *** Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden

Aşkımız Bitecek Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde terkettin beni Bir derdin üstüne bin derdi kattın Her zaman ağlattın şu gözlerimi Her zaman ağlattın şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende *** Sanma ki bu dünya sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine yar olur sanma Yine benim sana tek yar olacak Yine benim sana tek yar olacak *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Gönlümü vermezdim böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin Seni sevmektense keşke ölseydim Seni sevmektense keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Ah, kabahat sende *** Kabahat sende

Tamam Artık Tamam artık, tamam artık Kırk yılda bir bir hata yaptık Kırk yılda bir bir hata yaptık Tamam artık *** Sevmem artık, sevmem artık Bu tongaya bir kere bastım Bu tongaya bir kere bastım Sevmem artık *** Artık hiç kimselere gitmem de, gülmem de Gönlüm rahat, kafam rahat ölsem de, ölsem de İki tane güzel ile gönlünü hoş et Gününü gün et *** Benden başka harcanacak adam yok mu? Benden başka harcanacak adam yok mu? Ah ah adam yok mu? Ah ah adam yok mu? *** Tanımam artık, tanımam artık Boşuna yol yürümem artık Boşuna yol yürümem artık Tamam artık, tamam artık *** Tamam artık, tamam artık

Çok Derinlerde Yine bugünlerde bir gariplikler Var üzerinde (var üzerinde) Sanıyorum yine geziniyorsun Çok derinlerde (çok derinlerde) *** Dalma fazla dalma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Yapma gülüm yapma Yazıktır yazıktır şu gözlerine *** Çok derinlerde, çok derinlerde Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun) Çok derinlerde, çok derinlerde Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun) *** Gözlerinden belli, yine derin derin Düşünüyorsun (düşünüyorsun) Hayır dedim anla, ben olmayınca Bak üşüyorsun (çok üşüyorsun) *** Dalma fazla dalma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Yapma gülüm yapma Yazıktır yazıktır şu gözlerine *** Çok derinlerde, çok derinlerde Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun) Çok derinlerde, çok derinlerde Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun) Çok derinlerde, çok derinlerde Çok derinlerde geziniyorsun (geziniyorsun) Geziniyorsun (geziniyorsun)

Hare Krishna Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Dün gece bir rüya gördüm Hayırdır inşallah Dün gece bir rüya gördüm Hayırdır inşallah *** Güller açmış bir bahçede Ne kadar güzeldin Güller açmış bir bahçede Ne kadar güzeldin Yanıma geldin *** Bana elini uzattın Tutar mıyım diye baktın Bana elini uzattın Tutar mıyım diye baktın *** Şunu bil ki unutmadım Çok sevdim inan ki Şunu bil ki unutmadım Çok sevdim inan ki Şu sözlerini *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Dün gece bir rüya gördüm Hayırdır inşallah Dün gece bir rüya gördüm Hayırdır inşallah *** Güller açmış bir bahçede Ne kadar güzeldin Güller açmış bir bahçede Ne kadar güzeldin Yanıma geldin *** Bana elini uzattın Tutar mıyım diye baktın Bana elini uzattın Tutar mıyım diye baktın *** Şunu bil ki unutmadım Çok sevdim inan ki Şunu bil ki unutmadım Çok sevdim inan ki Şu sözlerini *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Hama Rama Hare Hare *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare *** Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare *** Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare