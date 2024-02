Erkin Koray

Hayat bir teselli, acı, ızdırap Ben miyim bilemem zaman mı harap Hayat bir teselli, acı, ızdırap Ben miyim bilemem zaman mı harap *** Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş *** Dokunmayın halime, bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş Dokunmayın halime, bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş *** Kasırga mı fora mı hayat gülleri? Dünya mı bilemem ben miyim deli Kasırga mı fora mı hayat gülleri? Dünya mı bilemem ben miyim deli *** Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş Her gece yalnızım yok ki bir yoldaş Çekilmiyor hayatın kahrı arkadaş *** Dokunmayın halime bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş Dokunmayın halime bırakın beni Soluyorum gün ve gün bak yavaş yavaş

Yanağım yanağında, dudağım dudağında Yanağım yanağında, dudağım dudağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında Salla beni sevgilim gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım Sallasana doyayım gönül salıncağında Sallasana doyayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Gözlerimi kapayım derdimi unutayım Salla beni uçayım gönül salıncağında Salla beni uçayım gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni Dünyam dönsün gönül salıncağında *** Gönül salıncağında Gönül salıncağında Gönül salıncağında