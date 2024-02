Erkin Koray

Hop Hop Gelsin Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin *** Bu sevdaya yürek dayanmaz, can dayanmaz Bu sevdaya yürek dayanmaz, can dayanmaz Hey, hey hey hemen gelsin *** Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin *** Gözleri var, elleri var, dilleri var Gözleri var, elleri var, dilleri var Hey, hey hey hemen gelsin *** Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin *** Aylar geçse, yılar geçse de sen benimsin Aylar geçse, yılar geçse de sen benimsin Hey, hey hey hemen gelsin *** Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin Hop hop gelsin yarim gelsin Hemen gelsin şimdi gelsin *** Aman gelsin şimdi gelsin Hemen hemen gelsin şimdi gelsin

Dağlar Dağlar Ellerimle büyüttüğüm Solar iken dirilttiğim Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin ** Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Kuşlar uçmaz, güller soldu Yüce dağlar duman oldu Belli ki gittiğin yerden kara haber var Belli ki gittiğin yerden kara haber var ** Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem

Derule Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var Ah bu köyün içünin acayip bekarı var Ah bu köyün içünin acayip bekarı var Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Çek aşağı yukarı havanın fitilunu Çek aşağı yukarı havanın fitilunu Niye konuşmayasun kuş mu yedi diluni Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi diluni Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Ha ha ha uşak ha ha Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule

Kağızman Kağızman'a ısmarladım nargele nargele Kağızman'a ısmarladım nargele nargele Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy dargele dargele oy dargele dargele Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy dargele dargele oy dargele dargele ** Bahar gelir kuzular yayılır yan yana Bahar gelir kuzular yayılır yan yana Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana ** Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı Ben sevmişem hem okuru yazanı yazanı oy yazanı yazanı oy yazanı yazanı Ben bilirem bu yerlerde gezeni gezeni oy gezeni gezeni oy gezeni gezeni ** İstanbul'a ısmarladım saz gele saz gele İstanbul'a ısmarladım saz gele saz gele Bu akıl da bu kafaya az gele az gele oy az gele az gele oy az gele az gele Bu akıl da bu kafaya az gele az gele oy az gele az gele oy az gele az gele Az gele az gele, az gele az gele, az gele az gele

Katip Arzuhalim Kurban olam kalem tutan ellere Katip Arzuhalim yaz yare böyle Şekerler ezeyim şirin dillere ** Katip Arzuhalim yaz yare böyle Güzelim emey civanımım emey bitanem emey hey Katip Arzuhalim yaz yare böyle Güzelim emey civanımım emey hey ** Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa hey Gör ki neler gelir sağ olan başa hey Beni hasret koydun kavim kardaşa hey ** Katip Arzuhalim yaz yare böyle Güzelim emey civanımım emey bitanem emey hey Katip Arzuhalim yaz yare böyle Güzelim emey bitanem emey hey ** Yıl 1535 Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş Söylemiş ya bunun bir de evveli var Katip, al kalemi bir de benden yaz Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden Burası bize otağ olsun, yurt olsun demişler Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş Bir gün kendini göstermeyince Kara kara bulatlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde Küçük büyüğü saymaz olmuş Kardeş kardeşe küsmüş En acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz ** 1535, 1635, 1735, 1835, 1935 Otuz beş de benden koyun kardeşlerim 1970'e geldik Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza sürüp gitmekte Oysa deli gönül neler ister Barış bir yavrusu olsun ister Adını bile hazırladı Oğlansa Ozan, kızısa Ceylan Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda Taştan taşa seksin Ozan Ardahan'dan Kırkpınar'a dolaşsın Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu Davullar yine vurulsun Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim Uzatalım ellerimizi Yarın tarih önünde hesap verirken Yavrularımız bizi kınamasınlar

Anma Arkadaş Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş *** Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş Yanma arkadaş Aaaa Hımmm Anma Arkadaş

Seni Her Gördüğümde İnan ki senden başka Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde *** Yüzüne bakmasam da Başımı çevirsem de Seni her gördüğümde Seni her gördüğümde *** İnan ki senden başka Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde *** Ne kadar kırgın olsam Dargın olsam da bile Dargın olsam da bile İnan ki senden başka *** Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde Kimse yok içimde *** Kimse yok içimde Kimse yok içimde

Silinmeyen Hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Uzadı bitmiyor o aylar yıllar Uzadı bitmiyor o aylar yıllar *** Öldür beni, yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Öldür beni, yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum *** Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi ya Rab? Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi ya Rab? *** Güldür beni, ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Güldür beni, ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum

Bebek Elmalı'dan çıktım yayan Di gel bu dertlere dayan Emmim atlı, dayım yayan Bebek beni del' eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni Nenni, bebek, oy Deve var deveden yüce Deveyi yüklettim gece Nicedeyim, anam, nice Bebek beni del' eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni Nenni, bebek, oy Ak göğüsten sütler akar Kavim kardaş yola bakar Yasım obayı yakar Bebek beni del' eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni Nenni, bebek, oy Elmalı'dan çıktım yayan Dayan, hey dizlerim, dayan Emmim atlı, dayım yayan Bebek beni del' eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni Nenni, bebek, oy

Anadolu Sabah seher vakti düştüm yola Anam sordu nire oğlum böyle Dedim ana fazla sorma bağrım yanık yeter sorma Seher vakti düştüm yola Günler boyu yol aldım durmadım Pınar başlarında konakladım Dağlar taşlar geçit verdi Çayır çimen kilim serdi Seher vakti düştüm yola Ben bir yeşil gözlü yar sevmiştim Gece gündüz başın beklemiştim Bir kış günü vakit çaldı Yarim son uykuya daldı Uyanmadı gitti uzaklara Yıllarca kurda kuşa dert yandım Zaman geçer unuturum sandım Kerem derdiyle yanarmış Mecnunsa ölüp solarmış Benim derdim vurdu beni yola Sorarlar Barış ne edersin orda Nasıl ağır gelmez mi ki sıla İşte içim döktüm sormayın artık tanrı aşkına Benim derdim vurdu beni yola

Ağlama Değmez Hayat Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına

Aşka İnanmıyorum Yıllarca sevdim aşkımla yandım Yıllarca sevdim aşkımla yandım Artık ben aşka inanmıyorum Artık ben aşka inanmıyorum *** Sevdim seveli çok acı çektim Terk ederse etsin aldırmıyorum Sevdim seveli çok acı çektim Terk ederse etsin aldırmıyorum *** Onun için çarpan kalbim tutuşsa Yanarsa yansın ben yanmıyorum *** Yıllarca sevdim aşkımla yandım Yıllarca sevdim aşkımla yandım Artık ben aşka inanmıyorum Artık ben aşka inanmıyorum *** Seviyorum dedin yalan söyledin Seni seven kalbi viran eyledin Seviyorum dedin yalan söyledin Seni seven kalbi viran eyledin *** Aldatıp beni kıymet bilmedin Artık sözlerine inanmıyorum *** Yıllarca sevdim aşkımla yandım Yıllarca sevdim aşkımla yandım Artık ben aşka inanmıyorum Artık ben aşka inanmıyorum Artık ben aşka inanmıyorum Artık ben aşka inanmıyorum

Kızları da Alın Askere Gönül verdim kara gözlü esmere Gönül verdim kara gözlü esmere Alıp götürdüler beni askere Alıp götürdüler beni askere *** Kurban olam size ey komutanlar Kurban olam size ey komutanlar Kızları da alın artık askere Kızları da alın artık askere *** Yüce dağlar senin karın biter mi? Yüce dağlar senin karın biter mi? Yanmayan ocakta duman tüter mi? Yanmayan ocakta duman tüter mi? *** Kurban olam size ey komutanlar Kurban olam size ey komutanlar Yar olmazsa bu askerlik biter mi? Yar olmazsa bu askerlik biter mi? *** Nazlı yâre için, için yanardım Nazlı yâre için, için yanardım Bu askerliği ben bitmez sanırdım Bu askerliği ben bitmez sanırdım *** Ne çabuk gelirmiş meğer teskere Ne çabuk gelirmiş meğer teskere Herkes seve seve gitsin askere Herkes seve seve gitsin askere

Sana Bir Şeyler Olmuş Na nananana nananana nanana nanana nananana Na nananana nananana nanana nanana nananana *** Çok geç artık olan olmuş Bütün sevgin nefret olmuş Bakışların başka olmuş Şimdi anladım sana bir şeyler olmuş *** Na nananana nananana nanana nanana nananana Na nananana nananana nanana nanana nananana *** Eski halin bak kaybolmuş Yüzünün de rengi solmuş Olmaz ama belki olmuş Şimdi anladım sana bir şeyler olmuş *** Na nananana nananana nanana nanana nananana Na nananana nananana nanana nanana nananana *** Na nananana nananana nanana nanana nananana Na nananana nananana nanana nanana nananana *** Çok geç artık olan olmuş Bütün sevgin nefret olmuş Bakışların başka olmuş Şimdi anladım sana bir şeyler olmuş *** Na nananana nananana nanana nanana nananana Na nananana nananana nanana nanana nananana

Senden Ayrı Bahtsız gelmişim dünyaya Her günüm ayrı bir rüya Bahtsız gelmişim dünyaya Her günüm ayrı bir rüya sensiz *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Ağlıyorum ben durmadan Gülmedim ki hiçbir zaman Ağlıyorum ben durmadan Gülmedim ki hiçbir zaman *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim *** Ya benim güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya benim güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Kaderde varmış ayrılık Ölüm bana bir aydınlık Kaderde varmış ayrılık Ölüm bana bir aydınlık *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım

Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Beni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim?