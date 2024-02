Erkin Koray

İçelim arkadaş Benim derdim çok İçelim arkadaş Derdime çare yok İçelim arkadaş Bugün keyfim yok İçelim arkadaş of Tadım tuzum yok Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben Şifalar olsun Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun Bir büyük devirdim ben Şifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun İçelim arkadaş içelim iste İçelim arkadaş sarhoşum iste Doldur be meyhaneci Bos kalmasin kadehim Doldur be meyhaneci Hic bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci Cabuk doldur icegim Doldur iceyim Doldur be meyhaneci Yaniyor icim icim Doldur be meyhaneci Hic bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci Körkütük sarhosum o bicim Doldurgitsin Icelim arkadas Hic umudum yok Icelim arkadas Bugün havam yok Icelim arkadas Benim gözüm tok Icelim arkadas of Muhabbetim yok Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun Bir büyük ictim ben Sifalar olsun Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun Bir büyük devirdim ben Sifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaşlar sarhoşum işte Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci dönüyor başım ne biçim Doldur be meyhaneci körkütük sarhoşum o biçim Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin İçelim arkadaş benim derdim çok İçelim arkadaş derdime çare yok İçelim arkadaş bugün havam yok İçelim arkadaş tadım, tadım tuzum yok Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim Doldur doldur doldur doldur doldur içeyim