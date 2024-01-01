Erkin Koray

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Teşekkür ederim
Morluk, morluk
***
İlahi morluk
Nedir bu zorluk?
Çoktandır sorduk
İlahi morluk
İlahi morluk
İlahi morluk
***
İlahi morluk
Nedir bu zorluk?
Çoktandır sorduk
İlahi morluk
İlahi morluk
İlahi morluk
-
Ne aşktan anlarsın ne de sevgiden
Duygular göç etmiş sanki kalbinden
Çok şükür kurtuldum senin elinden
Senin gibi sevgili düşman başına
İstemem artık senin sevgini
Sevdiğime pişman ettin sen beni
Al da başına çal güzelliğini
Senin gibi sevgili düşman başına
Ne sevdiğin belli ne de sevmediğin
Ne güldüğün belli ne de gülmediğin
Mutluluk yerine hep çile verdin
Senin gibi sevgili düşman başına
-
Hayat neden cam gibi,
Damardaki kan gibi
Ondört'ünde ay gibi,
Güzelsin sen güzelsin.
Beyaz pamuk teninle,
İnce narin belinle,
Tatlı sözün dilinle,
Güzelsin sen güzelsin.
Tomurcuklu dal gibi,
Petekteki bal gibi,
Sevgi dolu yar gibi,
Güzelsin sen güzelsin.
Uzun kirpik kaşınla,
Bele varan saçınla,
Gözündeki yaşınla,
Güzelsin sen güzelsin.
-
Gençliğim elimden uçup gitmişken,
Karşıma çıkmaya geç kaldın biraz.
Aşk nedir bilene hasret kalmışken,
Unuttum sevmeyi hatırlat biraz.
Dost diye kimlere gönül vermişim,
Aşk diye nelere göğüs germişim,
Gözyaşı dökmekten bıkmış gözlerim,
Unuttum gülmeyi hatırlat biraz.
Her gelen gideni aratır derken,
Sen başkalarından farklı ol biraz.
Nasılsa sonunda gidecek derken,
Hiç terk etme beni hatırlat biraz.
Dost diye kimlere gönül vermişim,
Aşk diye nelere göğüs germişim,
Gözyaşı dökmekten bıkmış gözlerim,
Unuttum gülmeyi hatırlat biraz.
-
Gönderme senden selam gelmesin
Baksada gözlerin beni görmesin
Razıyım ömrümce yüzüm gülmesin
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Bende ki yarayı sen saramazsın
Şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Yaptıkların yeter bakma yüzüme
Hep ihanet ettin aşkın özüne
Artık seni gömdüm garip gönlüme
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Bende ki yarayı sen saramazsın
Şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
-
Bir yaralı ceylanım,
Düşmüşüm ocağına.
Baş ucumda ecel gibi,
Durma Allah aşkına.
Ben yıllarca ağladım.
Kurda kuşa dert yandım.
Aşk aşk diye çağladım.
Bakma Allah aşkına.
Gözümden akan yaşa,
Yanımdaki sırdaşa,
Bağrımdaki bu taşa,
Bakma Allah aşkına.
Ben yıllarca ağladım.
Kurda kuşa dert yandım.
Aşk aşk diye çağladım.
Bakma Allah aşkına.
-
Sevgiden vefadan söz etme bana.
Bir taştan farkın yok yemin ederim.
Bir yürek yangını oldu bu sevda.
Ateşten farkın yok yemin ederim.
Çıkmaz bir yoldayım yalnız başına,
Boşuna verdiğim savaş boşuna,
Sanki zincirlerle bağlıyım sana,
Büyüden farkın yok yemin ederim.
Ne anlamak mümkün ne çözmek seni.
Ne unutmak kolay ne sevmek seni.
Yaşarken bin kere öldürdün beni.
Ecelden farkın yok yemin ederim.
Çıkmaz bir yoldayım yalnız başına,
Boşuna verdiğim savaş boşuna,
Sanki zincirlerle bağlıyım sana,
Büyüden farkın yok yemin ederim.
-
Hasreti içinde duyduğun zaman,
Ayrılık ne zormuş anlayacaksın.
Maziyi anarak belki de her akşam,
Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten,
yorulacaksın...
Rüyada fallarda teselli bulup,
Bir tesadüf için yalvaracaksın.
Her sabah yollara ümitle bakıp,
Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten,
yorulacaksın...
Gözlerime tutkun aşkıma hasret,
Ben diye ateşe sarılacaksın.
Ha bugün, ha yarın gelir diyerek,
Ayları saymaktan, yollara bakmaktan, aşkımla yanmaktan,
yorulacaksın..
Rüyada fallarda teselli bulup,
Bir tesadüf için yalvaracaksın.
Her sabah yollara ümitle bakıp,
Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten,
yorulacaksın...
-
Ne sevenim var ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
Bana kaderimin bir oyunu mu bu
Aldı sevdiğimi verdi zulmü
Dünyaya doymadan göçüp gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu
Ahh bu yalnızlık bu dertler
Bekleyeceğim bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum
Kahredip geçiyor en güzel günler
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu
Ahh bu yalnızlık bu dertler
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İçelim arkadaş
Benim derdim çok
İçelim arkadaş
Derdime çare yok
İçelim arkadaş
Bugün keyfim yok
İçelim arkadaş of
Tadım tuzum yok
Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben
Şifalar olsun
Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun
Bir büyük devirdim ben
Şifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim iste
İçelim arkadaş sarhoşum iste
Doldur be meyhaneci
Bos kalmasin kadehim
Doldur be meyhaneci
Hic bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci
Cabuk doldur icegim
Doldur iceyim
Doldur be meyhaneci
Yaniyor icim icim
Doldur be meyhaneci
Hic bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci
Körkütük sarhosum o bicim
Doldurgitsin
Icelim arkadas
Hic umudum yok
Icelim arkadas
Bugün havam yok
Icelim arkadas
Benim gözüm tok
Icelim arkadas of
Muhabbetim yok
Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun
Bir büyük ictim ben
Sifalar olsun
Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun
Bir büyük devirdim ben
Sifalar olsun
Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte
İçelim arkadaşlar sarhoşum işte
Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim
Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin
Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim
Doldur be meyhaneci dönüyor başım ne biçim
Doldur be meyhaneci körkütük sarhoşum o biçim
Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin
İçelim arkadaş benim derdim çok
İçelim arkadaş derdime çare yok
İçelim arkadaş bugün havam yok
İçelim arkadaş tadım, tadım tuzum yok
Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim
Doldur doldur doldur doldur doldur içeyim
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Bir kaçamak bakışın kalbimi çaldı birden
Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben
Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi
Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği
Boşa geçmiş yıllarım sevda nedir bilmeden
Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben
Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi
Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği
-
Sözlerin hep bin yalan,
Seni böyle kandıran,
Selam söyle babana,
Kına yaksın anana.
Taktım seni kafama,
Bizle uğra akşama,
Selam söyle babana,
İyi vursun davula.
-
Bizim mahalle aşağıki mahalle,
Sizin mahalle yukariki mahalle,
Bizim mahalle goygoycu mahalle,
Sizin mahalle yapıştır mahalle,
Hadi gidelim karakola, merkeze,
Canım istiyor her gece her gece
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.
Tavşanı kovaladım tepeden,
Akşama içeceğin şişeden
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Dur bakalım bu akşam neler olacak
Annem beni bakkala yolladı,
Bakkal bana elini salladı,
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.
Hadi gidelim karakola, merkeze,
Canım istiyor her gece her gece
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.