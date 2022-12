Erkin Koray

Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim sen olmasan Yaşamak neye yarar Sevgilim sen olmasan Bu dünya neye yarar *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutur Başkalarına bakma Bir gün beni unutur Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni sensiz bırakma Birazcık aşkın varsa Beni yalnız bırakma *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım