Erkin Koray

Krallar Şarkı Sözleri
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Oturmuş gökyüzünde konuşuyor krallar
Kopmuş da biraz evvel fırtınalar
Kızlar köşede, başında yıldırımlar
Kopmuş da biraz evvel fırtınalar
Sus, konuşuyor krallar
Sus, konuşuyor krallar
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Oturmuş gökyüzünde konuşuyor krallar
Kopmuş da biraz evvel fırtınalar
Kızlar köşede, başında yıldırımlar
Kopmuş da biraz evvel fırtınalar
Sus, konuşuyor krallar
Sus, konuşuyor krallar
Sus, sus, sus konuşuyor krallar
Sus, sus, sus konuşuyor krallar