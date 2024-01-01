Erkin Koray

-
Bu gün de bir dolaştım sokak sokak
Beş on çocuk sıra çemberler gibi
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Bu gün de bir dolaştım sokak sokak
Beş on çocuk sıra çemberler gibi
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Kimi çapkın kimi başı boş gibi
Sokakların en kıdemli hakimi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
***
Kimi çapkın kimi başı boş gibi
Sokakların en kıdemli hakimi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
***
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
-
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum
Hiç böyle hissetmedim kendimi inan
Seni seviyorum, seni seviyorum
Allah'ım şahit, yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
***
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum
-
Kerem gibi sevdim seni
Aslı gibi yaktın beni
Meydanlarda pazar kurdun, meydanlarda pazar kurdun
Köle gibi sattın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Yakma dedim yaktın beni
Satma dedim sattın beni
Bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana
Atma dedim attın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
-
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
-
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Ballı lokmam demezse
Ballı lokmam demezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
Sevmek nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Sevgi nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Neşe huzur vermezse
Neşe huzur vermezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
-
Bir türküm olsun ağıtlar yakan
Bir sözüm olsun destanlar yazan
Bir gülüm olsun solmadan dursun
Hiç kırılmasın koparılmasın
***
Bi tanem deli gibi severim seni ben
Özüm gibi severim seni ben
Bu canıma can ederim inan bi tanem
Bu başıma taç ederim inan bi tanem
***
Bir yarim olsun kalbimden vursun
Bir oğlum olsun adı can olsun
Bir gecem olsun seninle olan
Ömrümü yanına bırakan kalan
-
Yahu kadın beni dinle kendine gel hey
Ben erkeğim hemen önümde eğil diz çök
Bak kızıyorum evinde otur çocuk doğur hey
İşin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök
***
Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış
Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış
Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış
Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış
***
Birleşin arkadaşlar erkeklik gidiyor elden
Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken
Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar
Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken
Birleşelim arkadaşlar henüz vakit erken
Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken
Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar
Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken
***
Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı
Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş
Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı
Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş
***
Yahu kadın beni dinle kendine gel hey
Ben erkeğim hemen önümde eğil diz çök
Bak kızıyorum evinde otur çocuk doğur hey
İşin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök
***
Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış
Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış
Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış
Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış
***
Birleşin arkadaşlar erkeklik gidiyor elden
Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken
Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar
Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken
Birleşelim arkadaşlar henüz vakit erken
Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken
Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar
Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken
***
Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı
Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş
Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı
Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş
Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı
Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş
-
Benim bu sevdada ne işim vardı?
Kalbimi eline vermeyecektim
Benim bu sevdada ne işim vardı?
Kalbimi eline vermeyecektim
***
Yansam da, ölsem de aşkımla seni
(Seni seviyorum demeyecektim)
(Demeyecektim, demeyecektim)
***
Eyvah, yine ayrılık göründü
Eyvah, kalbim yerinden söküldü
Eyvah, ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
Gölgemi dünyama yasaklasaydım
Keşke bu sevgimi hep saklasaydım
Gölgemi dünyama yasaklasaydım
Keşke bu sevgimi hep saklasaydım
***
Kalbimi elimde bıçaklasaydım
(Belki böyle acı çekmeyecektim)
(Çekmeyecektim, çekmeyecektim)
***
Eyvah, yine ayrılık göründü
Eyvah, kalbim yerinden söküldü
Eyvah, ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
ey benim garip gönlüm, ey benim dertli başım
-
Güneş doğmuyor sabah olmuyor
Uykularım haram oldu gücüm yetmiyor
Gece olunca hüzün vuruyor
Ay geceme senin gibi ışık saçmıyor
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Çok sevdiğim sevdiceğim
Yavrum bir yana
***
Hasret bir yana
Dağlar bir yana
Akar gider gözlerimden
Yaşlar bir yana
***
Ağlama hiç yavrum
Üzme sen kendini
Dünya hain dünya
Ben ne deyim
***
Sızlama sen canım
Üzme hiç kendini
Dünya hain dünya
Ben ne deyim
***
Güneş doğmuyor sabah olmuyor
Uykularım haram oldu gücüm yetmiyor
Gece olunca hüzün vuruyor
Ay geceme senin gibi ışık saçmıyor
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Çok sevdiğim sevdiceğim
Yavrum bir yana
***
Hasret bir yana
Dağlar bir yana
Akar gider gözlerimden
Yaşlar bir yana
***
Ağlama hiç yavrum
Üzme sen kendini
Dünya hain dünya
Ben ne deyim
***
Sızlama sen canım
Üzme hiç kendini
Dünya hain dünya
Ben ne deyim
-
Yaz demedim kış demedim eğlendim
(Yaz demedim kış demedim eğlendim)
Rakı içtim şarap içtim sallandım
A canım sallandım
***
Ağzım yandı artık benden sevda pas
(Ağzım yandı artık benden sevda pas)
Yine dünya eski hamam eski tas
A canım eski tas
***
Kız demedim dul demedim eğlendim
(Kız demedim dul demedim eğlendim)
Gide gele bir kötüye bağlandım
A canım bağlandım
***
Ağzım yandı artık benden sevda pas
(Ağzım yandı artık benden sevda pas)
Yine dünya eski hamam eski tas
A canım eski tas
***
Yine dünya eski hamam eski tas
A canım eski tas
-
Elimi bağlasalar
Gözümü dağlasalar
Ateşlere atsalar
Yanmam sen olmayınca
Ateşlere atsalar
Yanmam sen olmayınca
***
Zincirlere bağlasalar
Bıçakla doğrasalar
Bir canım var alsalar
Vermem sen olmayınca
Bir canım var alsalar
Vermem sen olmayınca
***
Altından köşk yapsalar
Hurileri koysalar
İpek yorgan serseler
Yatmam sen olmayınca
İpek yorgan serseler
Yatmam sen olmayınca
-
Aman bir güzel ki on yaşına girince gonca
Güldür henüz açılır
On birinde gonca diye koklarlar
On ikide elma deyip saklarlar
On üçünde cevri cefa çekerler
On dördünde badem şekere benzer
Ey, ey aman
Ah
On beşinde güzelliğin çağıdır
On altıda gören aklım dağıtır
On yedide göğsü cennet bağıdır
Uzanır, uzanır boyu selviye benzer
Ey, ey aman
Ah
On sekizinde hem artırır zarını
On dokuzda terk eylemiş arını
Yirmisinde gözetip işini karını
Zencirlerden kopmuş aslana benzer
Ey, ey aman
Ah
Yirmi beşten sonra bıyıkları buğrulur
Otuzunda akan sular durulur
Otuz beşte her günahlar sorulur
Yalana karışmış irfana benzer
Ey, ey aman
Ah
Kırk yaşında beller bükülür bağlar
Kırk beşinde günahlarına ağlar
Ellisinde insanlara bel bağlar
Dağ başına çökmüş dumana benzer
Ey, ey aman
Ah
Elli beşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
Altmış beşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahreti gözetir süphana benzer
Ey, ey aman
Ah
Altmış beşten sonra beller bükülür
Bütün damarlardan kanlar çekilir
Gel, gel diye toprak çağırır
Şimdi geldi geçti yalana benzer
Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey
Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey, ey ey
Ah dünya, ah
-
Seni çok özleşmiştim
Yolunu beklemiştim
Akşam güneş batınca
Artık gelmez demiştim
***
Unuttun beni derken
Üzülüp kahrederken
Kapım çalındı birden
Çıldıracaktım sevinçten
***
Dün gecemiz bambaşkaydı
Bütün saatler aşkaydı
Dün gecemiz bambaşkaydı
Bütün saatler aşkaydı
***
Ne iyi ettin geldin
Ne iyi ettin geldin
Zamanlaman harikaydı
Zamanlaman harikaydı
***
Samanlık seyran olur
Gönüller bir olursa
Bana söz ver öyle git
Bırakmam seni yoksa
***
Bundan böyle her gece benimle olmalısın
Yine aynı saatte kapımı çalmalısın
***
Dün gecemiz bambaşkaydı
Bütün saatler aşkaydı
Dün gecemiz bambaşkaydı
Bütün saatler aşkaydı
***
Ne iyi ettin geldin
Ne iyi ettin geldin
Zamanlaman harikaydı
Zamanlaman harikaydı