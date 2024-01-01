Erkin Koray

-
Solan yüzleri
Dolan elleri
Boş gönülleri
***
Kollar mezarlık gülleri
Kollar mezarlık gülleri
Kollar mezarlık gülleri
***
Sonsuz düzeni
Mutsuz bedeni
İpek kefeni
***
Gözler mezarlık gülleri
Gözler mezarlık gülleri
Gözler mezarlık gülleri
***
Soğuk taşlarda
Yeşil çimlerde
Kara toprakta
***
Açar mezarlık gülleri
Açar mezarlık gülleri
Açar mezarlık gülleri
-
Akrebin gözleri her an üstümde sanki
Akrebin gözleri öyle yaman ki
Öylece bakıyor hiç göz kırpmadan
Bekliyor beni kımıldamadan
***
Bekliyor beni kımıldamadan
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
***
Hainlikle dolu boşalan bakışları
Sanki bitmez bir kin nefret soluyor
Yavaş yavaş yandan yaklaşışları
Belli ki küçük bir fırsat kolluyor
***
Belli ki küçük bir fırsat kolluyor
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep, akrep
Akrep, akrep, akrep, akrep, ah, ah
***
Sen oradasın, ben buradayım
Sanma ki ben korkulardayım
Bundan böyle ben kuşkulardayım
***
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
***
Akrebin gözleri, zaman böyle geçerken
Bekleme boşuna, bekleme beni
Bir yerlerden gelip bir de giderken
Varolmak, yokolmak ne farkeder ki?
***
Varolmak, yokolmak ne farkeder ki?
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep
Akrebin gözleri akrebin akrep, ah
***
Akrebin gözleri akrebin akrep
-
Yıllar oldu halim böyle
Gün ola harman ola
Kor olup dönmeden küle
Sabır ola sarman ola
***
Nerde o pembe yarınlar?
Nerede mor kaldırımlar?
İnsanoğlu böyle mi var?
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var?
Gün ola harman ola
Gün ola harman ola
Gün ola harman ola
***
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
***
Ye babam ye ye kalmasın
Fakir ekmek de almasın
Dünyayı yesen doymazsın
Sabır ola sarman ola
***
Cambaz olduk bak hepimiz
İp üstünde kaderimiz
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
***
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
Gün ola harman ola
Gün ola harman ola
***
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
***
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
Gün ola harman ola
Sabır ola sarman ola
-
Orda mısın, burda mı?
Sağlam mısın, hurda mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
***
Kısmet misin, kahır mı?
Gider misin, kalır mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
***
Mavi boncuk taksan da
Irmak olup aksan da
Şahin olup uçsan da
Sorular var kafamda
***
Sevda mısın, bela mı?
İyi misin, fena mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
***
Mavi boncuk taksan da
Irmak olup aksan da
Şahin olup uçsan da
Sorular var kafamda
***
Sevda mısın, bela mı?
İyi misin, fena mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
***
Bilemedim bunları
Melek misin, şeytan mı?
-
Bir tutam öfke takılır kalır içimde
Kurtulamam atamam bu öfkeyi içimden
Binlerce hile binlerce hurda varken
Bunları unutamam namert cirit atarken
***
Seninle bir olalım kurtulalım atalım
Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni
Seninle bir olalım kurtulalım atalım
Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni
Gel kurtar beni
Gel kurtar beni
***
Bir tutam öfke sarar damarlarımı
Öfke taştan katı yoksa keskin satır mı?
Sanki bir gün gelir öfke bir kabus gibi
Öyle bir yerleşir içimden gitmez gibi
***
Seninle bir olalım kurtulalım atalım
Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni
Seninle bir olalım kurtulalım atalım
Bu bitmeyen öfkeden gel kurtar beni
Gel kurtar beni
Gel kurtar beni
-
Bu gün de bir dolaştım sokak sokak
Beş on çocuk sıra çemberler gibi
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Bu gün de bir dolaştım sokak sokak
Beş on çocuk sıra çemberler gibi
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Halleri kalbime yuvarlanarak
Soğuk soğuk yaslandım mermer gibi
***
Kimi çapkın kimi başı boş gibi
Sokakların en kıdemli hakimi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
***
Kimi çapkın kimi başı boş gibi
Sokakların en kıdemli hakimi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
***
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
Dikkat ettim şu bir günlük zevkimi
Bu bir avuç beş on çocuk yer gibi
-
Uzaklardan bana bakarlar
Benimle hep sabahlarlar
Gökteki yıldızlar
***
Başucumda nöbet tutarlar
Dinler derdimi sadece onlar
Gökteki yıldızlar
***
Herkes gider onlar kalırlar
Tek dostumdur
Gökteki yıldızlar
***
Aylar geçse, yıllar geçse
Tek dostumdur
Gökteki yıldızlar
***
Bazen yağmur yavaştan damlar
Onlar hemen ağlaşırlar
Gökteki yıldızlar
***
Bulutlarda beni ararlar
Dinler derdimi sadece onlar
Gökteki yıldızlar
***
Herkes gider onlar kalırlar
Tek dostumdur
Gökteki yıldızlar
***
Aylar geçse, yıllar geçse
Tek dostumdur
Gökteki yıldızlar
***
Tek dostumdur
Gökteki yıldızlar
Gökteki yıldızlar
-
Tutturamazsın, tutturamazsın
Tutturamazsın, tutturamazsın
Bu palavları yutturamazsın
Bu palavları yutturamazsın
***
Yanağı da benli
Gözleri nemli
Görünüşü demli
***
Yanağı da benli
Gözleri nemli
Görünüşü demli, haydaa
***
Halinden de belli
Kırk dokuz, elli
Halinden de belli
Kırk dokuz, elli
***
Kalmış iki arada bir derede
Çalımları nerede? hayda
Kalmış iki arada bir derede
Çalımları nerede?
***
Kupa ası elinde
Tenceresi belinde
***
Kupa ası elinde
Tenceresi belinde
-
Her gördüğünede kanma
Tatlı sözlere inanma
Seni çok sevecek sanma
Seni çok sevecek sanma
Seni çok sevecek sanma
Beni dinle sakın gitme
Beni dinle sakın gitme
***
Toprak olacağız birgün
Sensiz hayat bana sürgün
Şu gözlerim sensiz üzgün
Şu gözlerim sensiz üzgün
Şu gözlerim sensiz üzgün
Beni dinle sakın gitme
Beni dinle sakın gitme
***
Beni üzdüğüne yanarsın
Sonra sararıp solarsın
Kız sen beni çok arasın
Kız sen beni çok arasın
***
Beni üzdüğüne yanarsın
Sonra sararıp solarsın
Kız sen beni çok arasın
Kız sen beni çok arasın
Bir kızarsam sen görürsün
Gurbet elde sürünürsün
Belki de erken ölürsün
Belki de erken ölürsün
Belki de erken ölürsün
Beni dinle sakın gitme
Beni dinle sakın gitme
Beni dinle sakın gitme
Beni dinle sakın gitme
Ah, yolla