Anadoludan Dünyaya Şarkı Sözleri
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Erkin Koray
Anadoludan Dünyaya
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Penceresi cam cama, muallim
Penceresi cam cama, muallim
Selam saldım amcana, muallim
Selam saldım amcana, muallim
Amcan kızın vermezse, muallim
Amcan kızın vermezse, muallim
Turşu kursun fincana, muallim
Turşu kursun fincana, muallim
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Penceresi kapalı, muallim
Penceresi kapalı, muallim
Kolu altın saatlı, muallim
Kolu altın saatlı, muallim
Sen böyle değil idin, muallim
Sen böyle değil idin, muallim
Ablasından öğütlü, muallim
Ablasından öğütlü, muallim
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Penceresi perdeli, muallim
Penceresi perdeli, muallim
Çiçek açtı zerdali, muallim
Çiçek açtı zerdali, muallim
Yeni de bir yar sevdim, muallim
Yeni de bir yar sevdim, muallim
O da benden sevdalı, muallim
O da benden sevdalı, muallim
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