Erkin Koray

Penceresi cam cama, muallim Penceresi cam cama, muallim Selam saldım amcana, muallim Selam saldım amcana, muallim Amcan kızın vermezse, muallim Amcan kızın vermezse, muallim Turşu kursun fincana, muallim Turşu kursun fincana, muallim *** Penceresi kapalı, muallim Penceresi kapalı, muallim Kolu altın saatlı, muallim Kolu altın saatlı, muallim Sen böyle değil idin, muallim Sen böyle değil idin, muallim Ablasından öğütlü, muallim Ablasından öğütlü, muallim *** Penceresi perdeli, muallim Penceresi perdeli, muallim Çiçek açtı zerdali, muallim Çiçek açtı zerdali, muallim Yeni de bir yar sevdim, muallim Yeni de bir yar sevdim, muallim O da benden sevdalı, muallim O da benden sevdalı, muallim